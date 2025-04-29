Actus Nutrition收购Foremost Farms USA的蛋白质产品加工厂

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 垂直整合型营养原料龙头企业、Butterfly Equity（以下简称“Butterfly”）旗下投资组合公司Actus Nutrition（以下简称“Actus”）今天正式达成协议，从Foremost Farms USA（以下简称“Foremost Farms”）收购面积达9.9万平方英尺的加工厂。该工厂位于威斯康星州斯巴达，目前生产乳清蛋白产品，Actus将继续维持现有运营。根据协议，双方将建立覆盖全网络的长期独家乳清蛋白合作伙伴关系，共同促进业务增长。Actus计划对该工厂实施重大资本投入，以提升产能并扩展生产能力。。

Actus Nutrition首席执行官David Lenzmeier表示说，“我们能够迅速投入运营，因为斯巴达工厂可以直接接入我们现有的生产网络，而无需进行大规模改造。该工厂将为我们新增产能，帮助我们更好地满足全球市场对乳清蛋白的旺盛需求，同时进一步增强Actus服务现有客户的能力。”

Foremost Farms USA首席商务官Declan Roche表示说，“Foremost Farms和Actus有着多年的牢固合作关系，此次交易将我们的伙伴关系拓展至新维度。这一合作实现了双赢——既帮助Foremost Farms优化运营体系，又能通过长期战略合作伙伴持续为合作社成员创造最大价值。”

斯巴达工厂将成为Actus在威斯康星州设立的第七个生产基地。目前，Actus已在明尼苏达州、内布拉斯加州、加利福尼亚州、爱达荷州和伊利诺伊州运营多家生产设施。作为新所有权交接后的首项举措，Actus拟向该工厂现有全体员工发出留任要约。为满足业务运营需求并支持未来发展，公司还将启动新一轮招聘。双方预计将于五月底前完成此次收购交易。

Foremost Farms USA董事会主席Joel Eigenbrood表示说，“此次交易将使Foremost Farms能够更加专注于核心乳业经营，对此我们深感欣慰。我们衷心感谢斯巴达工厂全体员工所作出的贡献，并期待与Actus携手合作，为我们的会员奶农创造更大价值。”

关于Actus Nutrition®

Actus Nutrition是一家专注于健康营养、运动营养及功能性食品行业的营养原料制造商，在威斯康星州、明尼苏达州、东北州、伊利诺伊州、印第安纳州和加利福尼亚州均设有工厂。Actus Nutrition的核心业务是高蛋白配料（浓缩乳清蛋白、分离乳清蛋白和水解乳清蛋白，以及浓缩牛奶蛋白、分离牛奶蛋白和胶状酪蛋白）、乳糖和渗透物以及乳铁蛋白等高附加值配料。Actus Nutrition在宠物和牲畜饲料行业也占有重要地位。有关Actus Nutrition更多信息，请访问Actus.com。

关于Foremost Farms USA®

Foremost Farms USA®是一家乳业合作社，也是重要食品制造企业，代表着遍布中西部七州（包括伊利诺伊州、印第安纳州、艾奥瓦州、密歇根州、明尼苏达州、俄亥俄州以及"美国乳业之都"威斯康星州）的数百家奶农农场成员。

关于Butterfly

Butterfly是一家总部位于加利福尼亚州洛杉矶的私募股权公司，专注于规模达26万亿美元的食品产业投资。作为北美领先的"从农田到餐桌"食品生态系统投资者，我们通过深耕行业的专业知识、数据驱动的投资流程以及运营导向的价值创造策略，致力于为投资者创造持续稳定的回报。自2016年成立以来，该公司已投资了类别领先的多元化企业组合，代表企业总价值约80亿美元，包括Duckhorn Portfolio、Rise Baking Company、Actus Nutrition、Chosen Foods、MaryRuth Organics、Pete and Gerry's、Orgain、Generous Brands、Bolthouse Fresh Foods、QDOBA和Pacifico Aquaculture。要了解更多信息，请访问https://www.bfly.com/。

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