Ferrer就Pridopidine的商業化和共同開發與Prilenia達成合作與授權協議

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 日益專注於罕見神經疾病領域的國際B型企業製藥公司Ferrer與處於臨床階段的生物科技公司Prilenia Therapeutics B.V.宣布簽署一項策略性共同開發與授權協議。根據該協議，Ferrer將獲得在歐洲、中東和北非、南部非洲、中南美洲以及獨立國協地區開發、生產和商業化Pridopidine的權利。

Pridopidine是一種強效且高度選擇性的口服σ-1受體促效劑，旨在調節在神經退化性疾病中常常受損的關鍵神經保護機制，是治療亨丁頓舞蹈症(HD)的有前景的候選藥物，而這一罕見的遺傳性神經退化性疾病存在著大量未被滿足的醫療需求1。已有超過1700人參與了對它的研究，並且從先前的臨床研究中可獲得長達7年的長期安全性資料2。這些研究性試驗顯示，在治療劑量下，Pridopidine的安全性和耐受性表現與安慰劑相當2。

目前，Pridopidine正由歐洲藥品管理局進行審評，該局已受理了用於治療亨丁頓舞蹈症的上市授權申請。預計人用藥品委員會將在2025年下半年給出意見。

該協議條款包括一筆預付款，以及多項基於監管、開發、商業和銷售里程碑的付款。Prilenia還將從Pridopidine的淨銷售額中獲得兩位數的分級權利金。

Ferrer執行長Mario Rovirosa表示：「與Prilenia達成的這項協議表示，我們能夠繼續將利用商業手段為社會正義而奮鬥的目標變為現實，同時將我們的產品線開發重點放在那些存在大量未滿足醫療需求的疾病上。我們兩家公司優勢和能力的結合，為患有這些醫療服務匱乏病症的病患帶來了更光明的未來。」

Prilenia執行長Michael R. Hayden博士表示：「我們很驕傲能與Ferrer合作，推進我們共同的使命，即為全球的神經退化性疾病病患帶來變革性的治療方法。Ferrer在整個歐洲以及關鍵國際市場已頗具影響力，且這種影響力還在持續擴大，尤其專注於針對罕見疾病的創新產品。透過結合雙方獨特的優勢以及對這些病患群體的共同承諾，我們相信，這一合作有潛力加快Pridopidine向成千上萬等待新治療選擇的病患的交付速度，並在未來透過更多的適應症擴大其影響力。」

Ferrer科學與業務發展長Oscar Pérez表示：「獲得這種分子的相關權利是我們在神經退化性疾病領域研究策略中的關鍵一步。鑑於Pridopidine的作用機制，我們充分致力於探索其在一系列適應症中的潛在用途。」

參考文獻：

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