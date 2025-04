Ferrer conclut un accord de collaboration et de licence avec Prilenia pour la commercialisation et le co-développement de la pridopidine

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Ferrer, entreprise pharmaceutique internationale certifiée B Corp et de plus en plus spécialisée dans les maladies neurologiques rares, et Prilenia Therapeutics B.V., société de biotechnologie en phase clinique, ont annoncé la signature d’un accord stratégique de co-développement et de licence. Aux termes de cet accord, Ferrer obtient ainsi les droits de développement, de fabrication et de commercialisation de la pridopidine en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique australe, en Amérique centrale et du Sud, ainsi que dans la Communauté des États indépendants (CEI).

La pridopidine est un agoniste puissant et hautement sélectif des récepteurs sigma-1, administré par voie orale, conçu pour réguler les mécanismes neuroprotecteurs clés fréquemment altérés dans les maladies neurodégénératives. Ce candidat prometteur pour le traitement de la maladie de Huntington (MH), une maladie neurodégénérative héréditaire rare pour laquelle un besoin médical non satisfait important persiste1, a été étudié chez plus de 1 700 patients. Des données de sécurité à long terme, couvrant une période allant jusqu’à sept ans, sont disponibles à partir d’études cliniques antérieures2. Ces données expérimentales montrent qu’à la dose thérapeutique, la pridopidine présente un profil de sécurité et de tolérance comparable à celui du placebo2 .

La pridopidine est actuellement en cours d’évaluation par l’Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA), à la suite de l’acceptation de la demande d’autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la maladie de Huntington (MH). L’avis du Comité des médicaments à usage humain est attendu au second semestre 2025.

Les conditions de l’accord prévoient le versement d’un paiement initial, ainsi que plusieurs paiements d’étape liés aux jalons réglementaires, au développement, à la commercialisation et aux ventes. Prilenia percevra également des redevances à deux chiffres, calculées sur les ventes nettes de la pridopidine.

« Cet accord avec Prilenia s’inscrit pleinement dans notre mission : utiliser notre activité pour œuvrer en faveur de la justice sociale, tout en concentrant le développement de notre portefeuille sur des maladies pour lesquelles les besoins médicaux sont majeurs », a déclaré Mario Rovirosa, PDG de Ferrer. « L’alliance de nos expertises et de nos capacités respectives ouvre des perspectives plus prometteuses pour les patients touchés par ces maladies insuffisamment prises en charge à ce jour », a-t-il ajouté.

« Nous sommes fiers de nous associer à Ferrer pour faire avancer notre mission commune : proposer des traitements innovants aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives dans le monde entier », a déclaré le Dr Michael R. Hayden, PDG de Prilenia. « Ferrer continue de renforcer sa présence déjà significative en Europe et sur les principaux marchés internationaux, en mettant l’accent sur des produits innovants destinés aux maladies rares. En réunissant nos forces respectives et en partageant un engagement commun envers ces communautés de patients, nous sommes convaincus que ce partenariat peut accélérer l’accès à la pridopidine pour les milliers de personnes attendant une nouvelle option thérapeutique, tout en ouvrant la voie à de futures indications », a-t-il ajouté.

« L’acquisition des droits sur cette molécule constitue une étape majeure dans notre stratégie de recherche dans le domaine de la neurodégénérescence », a déclaré Oscar Pérez, directeur scientifique et directeur du développement commercial de Ferrer. « Compte tenu du mécanisme d’action unique de la pridopidine, nous sommes pleinement engagés à explorer son potentiel dans un large éventail d’indications », a-t-il ajouté.

Sources :

Naia L, Ly P, Mota SI, Lopes C, Maranga C, Coelho P, Gershoni-Emek N, Ankarcrona M, Geva M, Hayden MR, Rego AC. The Sigma-1 Receptor Mediates Pridopidine Rescue of Mitochondrial Function in Huntington Disease Models (Le récepteur Sigma-1 médiateur de l’effet protecteur de la pridopidine sur la fonction mitochondriale dans des modèles de la maladie de Huntington ). Neurotherapeutics. Avril 2021. ; 18(2) : 1017‑1038. doi : 10.1007/s13311-021-01022-9. Epub 2021 avr. 1. PMID : 33797036 ; PMCID : PMC8423985. Goldberg YP, Navon-Perry L, Cruz-Herranz A, Chen K, Hecker-Barth G, Spiegel K, Cohen Y, Niethammer M, Tan AM, Schuring H, Geva M, Hayden MR. The Safety Profile of Pridopidine, a Novel Sigma-1 Receptor Agonist for the Treatment of Huntington’s Disease (Profil de sécurité de la pridopidine, nouvel agoniste du récepteur Sigma-1 destiné au traitement de la maladie de Huntington). CNS Drugs. Mai 2025 ; 39(5) : 485‑498. doi : 10.1007/s40263-025-01171-x. Epub 2025 mars 7. PMID : 40055280 ; PMCID : PMC11982116.

