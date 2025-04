Ferrer sluit een samenwerkings- en licentieovereenkomst met Prilenia voor de commercialisering en co-ontwikkeling van Pridopidine

BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Ferrer, een internationaal farmaceutisch B Corp-bedrijf met een toenemende focus op zeldzame neurologische ziekten, en Prilenia Therapeutics B.V., een biotechnologisch bedrijf dat zich toelegt op de klinische fase, hebben de ondertekening aangekondigd van een strategische co-ontwikkelings- en licentieovereenkomst waarbij Ferrer de rechten verwerft om Pridopidine te ontwikkelen, produceren en commercialiseren in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Zuid-Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

Pridopidine, een krachtige en zeer selectieve en oraal toegediende sigma-1-receptoragonist, ontworpen om belangrijke neuroprotectieve mechanismen te reguleren die vaak worden verstoord bij neurodegeneratieve ziekten, is een veelbelovende kandidaat voor de behandeling van de ziekte van Huntington, een zeldzame erfelijke neurodegeneratieve ziekte, met een hoge onvervulde medische behoefte1 .

