Ferrer sottoscrive un accordo di collaborazione e di licenza con Prilenia per la commercializzazione e lo sviluppo congiunto della pridopidina

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Ferrer, azienda farmaceutica internazionale con certificazione B Corp che dedica un'attenzione crescente all'ambito delle malattie neurologiche rare, e Prilenia Therapeutics B.V., società biotecnologica in fase clinica, hanno annunciato la firma di un accordo strategico di co-sviluppo e licenza ai sensi del quale Ferrer otterrà i diritti di sviluppare, produrre e commercializzare la pridopidina in Europa, Medio Oriente e Africa settentrionale, Africa meridionale, America centrale e meridionale e nella regione del Commonwealth degli Stati indipendenti.

La pridopidina, un agonista del recettore sigma-1 potente e altamente selettivo, somministrato per via orale, è stato sviluppato per regolare i principali meccanismi neuroprotettivi che vengono spesso alterati nelle patologie neurodegenerative ed è un promettente candidato per il trattamento della malattia di Huntington (HD), una malattia rara, ereditaria e neurodegenerativa con un elevato bisogno medico non soddisfatto1.

