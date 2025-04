Prilenia firma un accordo di collaborazione e di licenza con Ferrer per la commercializzazione e lo sviluppo condiviso della pridopidina in Europa e in altri mercati selezionati

-- Le dimensioni totali dell'accordo si aggirano attorno ai 500 milioni di euro, compresi circa 125 milioni in pagamenti milestone iniziali e a breve termine --

-- Ferrer commercializzerà la pridopidina in Europa e in altri mercati selezionati; Prilenia detiene tutti i diritti di commercializzazione e sviluppo della pridopidina in Nord America, in Giappone e nella regione Asia Pacifico --

-- L'accordo di sviluppo congiunto nel territorio sostiene l'ulteriore espansione della pridopidina nella malattia di Huntington, nella sclerosi laterale amiotrofica e in indicazioni future --

-- La pridopidina per la malattia di Huntington è attualmente al vaglio dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) con un'opinione del CHMP (Comitato per i Medicinali per Uso umano) attesa per la seconda metà del 2025 --