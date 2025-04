Prilenia sluit samenwerkings- en licentieovereenkomst met Ferrer voor de commercialisering en co-ontwikkeling van Pridopidine in Europa en andere bepaalde markten

NAARDEN, Nederland & WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Prilenia Therapeutics B.V., een biofarmaceutisch bedrijf dat wordt aangestuurd door een niet aflatende inzet voor wetenschappelijke uitmuntendheid en het bespoedigen van de progressie voor mensen die lijden aan de de ziekte van Huntington en amyotrofische laterale sclerose (ALS), kondigde vandaag aan dat het een samenwerkings- en licentieovereenkomst met Ferrer heeft gesloten voor de commercialisering en verdere ontwikkeling van pridopidine in Europa en andere bepaalde markten. Pridopidine is een krachtige en zeer selectieve en oraal toegediende sigma-1-recepteragonist (S1R) die is ontworpen om belangrijke neuroprotectieve mechanismen te reguleren die vaak worden verstoord bij neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Huntington en ALS.

