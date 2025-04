Expedibox s’associe à Virtual.com pour intégrer leur Virtual Network

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Expedibox, un chef de file canadien dans les solutions de casiers intelligents, et Virtual.com, une entreprise de premier plan spécialisée en technologie du transport et en réseau pudo (points de cueillette et dépôt), sont heureux d’annoncer un partenariat stratégique. Expedibox se joint ainsi au Virtual Network, le plus grand et le plus rapide réseau agnostique de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord. Cette initiative permettra de connecter des entreprises et des transporteurs à plusieurs centaines de casiers intelligents partout au Canada afin de simplifier et d’automatiser la livraison des colis et le retour des marchandises.

Une solution pour un enjeu majeur de l'industrie du dernier kilomètre

Le Virtual Network — un réseau ouvert de casiers et de points pudo — est conçu pour répondre à l’un des plus grands défis de la logistique du dernier kilomètre : l’accessibilité et l’efficacité à grande échelle. En combinant le réseau de casiers intelligents existant d’Expedibox avec le réseau pudo et les outils logistiques de Virtual.com, ce partenariat offre aux entreprises de livraison, aux détaillants et aux commerces locaux une solution rapide, sécurisée et économique pour élargir leurs capacités de livraison et de retour — sans investissement en infrastructure.

« Ce partenariat avec Virtual.com représente une avancée majeure dans notre mission de simplifier et sécuriser la livraison des colis à travers le Canada. En rejoignant le Virtual Network, nous n’élargissons pas seulement notre réseau — nous construisons l’infrastructure du futur pour un écosystème de logistique plus collaboratif, rentable et efficace », a déclaré Francis Campbell, président-directeur général d’Expedibox.

Faits saillants du Virtual Network :

Plus de 1 700 casiers prévus au Canada d’ici 2026

Un réseau agnostique aux transporteurs, accessible à tous

Les casiers Expedibox sont déployés dans des environnements résidentiels, commerciaux et publics

Expedibox assure la satisfaction des transporteurs et de ses clients grâce à des casiers à colis et un service technique bilingue de grande qualité

Un accès immédiat pour les transporteurs et partenaires aux casiers existants et futurs d’Expedibox

Une opportunité pour les détaillants et partenaires logistiques d’étendre leur portée rapidement sans les coûts d’opération liés aux systèmes de casiers autonomes

Des bénéfices mutuels pour l’écosystème

« Avec l’intégration d’Expedibox au sein du Virtual Network, nos partenaires bénéficieront non seulement de leur réseau existant, mais également de leur plan ambitieux d’expansion pour 2025 », a indiqué Jonathan Spence, président-directeur général de Virtual.com.

« Expedibox profitera quant à elle des solutions logicielles du Virtual Network, de sa couverture réseau, de ses partenaires transporteurs et de nouvelles sources de revenus. »

Le déploiement des casiers Expedibox intégrés au sein du Virtual Network est prévu pour le deuxième trimestre de 2025, avec une expansion nationale continue tout au long de l'année. Les emplacements sont soigneusement sélectionnés grâce à une analyse de données réalisée conjointement par Virtual.com et Expedibox, afin de garantir un retour sur investissement optimal.

À propos d'Expedibox

Expedibox est un chef de file canadien en matière de casiers intelligents pour colis. Avec plus de 600 emplacements actifs et 150 000 utilisateurs, Expedibox facilite la logistique du dernier kilomètre pour les immeubles résidentiels, les entreprises et les commerces grâce à des solutions innovantes.

À propos de Virtual.com

Virtual Network est une plateforme logistique de nouvelle génération, connectant les coursiers locaux, les détaillants nationaux et les acteurs du commerce électronique à des solutions de livraison évolutives.

Sa plateforme propose une optimisation intelligente des itinéraires, une gestion sans friction des dépôts et cueillettes, ainsi qu'une technologie intégrée pour soutenir l’avenir de la logistique.