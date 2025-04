Lancement du premier système d'évaluation des émissions de faibles émissions de carbone pour le ciment et le béton

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--L'Association internationale du ciment et du béton (GCCA) annonce le lancement des Low Carbon Ratings (LCR) pour le ciment et le béton - un système de notation international transparent, inédit, qui permettra d’identifier ces matériaux en fonction de leur empreinte carbone. Ce système de notation a été conçu pour aider les clients à donner la priorité à la durabilité dans le choix des matériaux de construction, grâce à une échelle claire et intuitive allant de AA à G.

Inspiré de systèmes d’évaluation bien connus tels que les certificats de performance énergétique de l’Union européenne ou le Home Energy Rating System aux États-Unis, le LCR constitue un outil simple, transparent et adaptable qui aide les constructeurs, les architectes, les gouvernements, les urbanistes et les consommateurs du monde entier à faire des choix plus éclairés et durables.

Thomas Guillot, PDG de la GCCA, a déclaré : « Le ciment et le béton sont les fondations de la vie moderne – des bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons, aux routes que nous empruntons, en passant par les infrastructures qui assurent l’accès à l’eau potable et à l’énergie verte. Alors que la demande mondiale pour une construction durable ne cesse de croître, la nécessité d’une plus grande transparence sur l’empreinte carbone des matériaux de construction est plus urgente que jamais. »

« Notre système de notation Low Carbon Ratings soutient des pratiques d'achat plus durables et permettra à l'ensemble de la chaîne de valeur d'accélérer la décarbonisation. »

Le système d'évaluation est conçu pour être facilement reconnaissable - avec un graphique visuel simple qui indique clairement la note d'un produit. Le système d'évaluation du carbone pour le ciment et le béton assure la cohérence et la comparabilité. Les pays peuvent adopter les classements mondiaux tels quels ou les adapter si la comptabilité carbone locale diffère des normes mondiales.

Riccardo Savigliano, Chef de l'unité des systèmes énergétiques et de la décarbonisation, ONUDI, a déclaré : « Il s'agit d'un grand pas en avant vers l'harmonisation des définitions internationales pour le ciment et le béton à faibles émissions dans le cadre de la décarbonisation. »

Avec des projets de construction notables démontrant déjà l'utilisation de ciment et de béton à faible teneur en carbone, l'industrie fait d'importants progrès. Le lancement de ce système d'évaluation international marque une nouvelle étape sur la voie d'une plus grande durabilité.

Marlène Dance – Experte en décarbonisation et en conception durable, Bouygues Bâtiment International, a déclaré : « Nous pensons qu'un système d'évaluation du carbone cohérent à l'échelle mondiale, adopté par tous les pays et utilisé par tous les fournisseurs de béton, changerait la donne. »

« Nous jugeons très utile de disposer d'un outil simple et convivial, conçu pour les équipes de construction. Il permettra à nos équipes de chantier de mieux comprendre et gérer l'empreinte carbone du béton qu'elles utilisent. »

M Guillot a ajouté : « Grâce à ce système d'évaluation, les gouvernements, les décideurs politiques et le secteur privé peuvent désormais donner la priorité au ciment et au béton à faible teneur en carbone dans le processus de passation des marchés, ce qui incitera l'industrie à se concentrer davantage sur la décarbonisation de ces matériaux de construction essentiels. »

Note aux éditeurs

Le système d'évaluation est conçu pour être utilisé avec les déclarations environnementales de produits (EPD) qui, par définition, sont vérifiées par une tierce partie.

Le système de notation utilise des définitions numériques exprimées en équivalents dioxyde de carbone incorporé par tonne pour le ciment, et par mètre cube pour les produits en béton (ECO₂e/m³), également appelées potentiel de réchauffement global (Global Warming Potential – GWP), calculé selon les normes des déclarations environnementales de produits (Environmental Product Declarations – EPD). Ces définitions des produits à « faibles émissions de carbone » ou à émissions « quasi nulles » s’inspirent des références de production de ciment de l’Agence internationale de l’énergie et de la feuille de route pour 2050 de la GCCA pour un béton neutre en carbone.

Le système de notation du ciment mis en place par la GCCA peut être adopté et appliqué au niveau national. L’Allemagne en fournit déjà un exemple concret : le ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du climat, en collaboration avec la VDZ (Association allemande du ciment), a mis au point un dispositif parfaitement aligné avec celui de la GCCA, et déjà en application.

La GCCA a travaillé avec l’Initiative pour la décarbonation industrielle profonde (IDDI) du Clean Energy Ministerial ainsi qu’avec différents acteurs pour établir un ensemble de définitions applicables à l’échelle mondiale pour le béton. Ces définitions sont prêtes à être utilisées dans la grande majorité des pays. Si un pays dispose d’une autre méthode de comptabilisation des émissions carbone des produits, une adaptation des notations peut être effectuée. Cela a déjà été fait au Royaume-Uni.

Les notations GCCA pour le ciment et le béton peuvent être utilisées avec des bases de référence et des objectifs nationaux et locaux pour soutenir les achats de produits à faible teneur en carbone.

