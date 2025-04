Presentación del primer sistema mundial de Clasificación de bajas emisiones de carbono para el cemento y el hormigón

Este sistema mundial pretende incentivar la adquisición de materiales de construcción más sostenibles.

El sistema aportará transparencia y confianza, y ayudará a gobiernos y empresas a identificar y comprar cemento y hormigón más sostenibles, la sustancia más utilizada en el mundo después del agua.

GCCA Low Carbon Ratings for Cement and Concrete

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--La Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón (GCCA) anuncia el lanzamiento de la Clasificación de bajas emisiones de carbono (LCR) para el cemento y el hormigón, un sistema de clasificación mundial transparente y único en su tipo que permitirá identificar el cemento y el hormigón en función de su huella de carbono. El sistema de clasificación se ha diseñado para ayudar a los clientes a dar prioridad a la sostenibilidad a la hora de seleccionar los materiales de construcción mediante una escala clara e intuitiva, de AA a G. Inspirado en sistemas de evaluación bien conocidos, como los Certificados de Eficiencia Energética de la UE y el Sistema de Clasificación Energética de Viviendas de EE. UU., el LCR ofrece una herramienta sencilla, transparente y adaptable que ayuda a constructores, arquitectos, gobiernos, planificadores y consumidores de todo el mundo a tomar decisiones sostenibles y con más fundamento. Thomas Guillot, director ejecutivo de la GCCA, declaró: «El cemento y el hormigón son los cimientos de la vida moderna, desde los edificios en los que vivimos y trabajamos hasta las carreteras por las que circulamos, pasando por las infraestructuras que sustentan el agua limpia y la energía verde. Conforme crece la demanda mundial de construcción sostenible, la necesidad de una mayor transparencia en torno a la huella de carbono de los materiales de construcción es más crítica que nunca». «Nuestro sistema de Clasificación de bajas emisiones de carbono apoya prácticas de contratación más sostenibles y capacitará a toda la cadena de valor para acelerar la descarbonización». Es un sistema de clasificación diseñado para que sea fácilmente reconocible, con un sencillo gráfico visual que indica claramente la clasificación de un producto. El sistema de clasificación del carbono del cemento y el hormigón proporciona coherencia y comparabilidad. Los países pueden adoptar las clasificaciones globales tal cual, o adaptarlas si el cálculo local del carbono difiere de los estándares globales. Riccardo Savigliano, responsable de la Unidad de Sistemas Energéticos y Descarbonización de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), declaró: «Se trata de un gran avance hacia la armonización de las definiciones mundiales de cemento y hormigón de bajas emisiones en apoyo de la descarbonización». Con proyectos de construcción destacados que ya demuestran el uso de cemento y hormigón con menos emisiones de carbono, la industria está haciendo importantes progresos. El lanzamiento de este sistema de clasificación mundial marca otro hito en el camino hacia una mayor sostenibilidad. Marlène Dance, experta en Descarbonización y Diseño Sostenible de Bouygues Bâtiment International, declaró: «Creemos que un sistema de clasificación del carbono coherente a escala mundial, que sea adoptado por todos los países y utilizado por todos los proveedores de hormigón, podría cambiar las reglas del juego». «Vemos que esta herramienta sencilla y fácil de usar, adaptada a los equipos de construcción tiene un gran valor. Ayudará a nuestros equipos de obra a comprender y gestionar mejor la huella de carbono del hormigón que utilizan». El Sr. Guillot añadió: «Con este sistema de clasificación, los gobiernos, los responsables políticos y el sector privado pueden ahora priorizar el cemento y el hormigón con bajas emisiones de carbono en el proceso de contratación, lo que a su vez estimulará aún más el enfoque de la industria en la descarbonización de estos materiales de construcción esenciales». Nota para los editores El sistema de clasificación está diseñado para utilizarse con las Declaraciones Medioambientales de Producto (EPD), que por definición son verificadas por terceros. El sistema de clasificación utiliza definiciones numéricas en unidades de dióxido de carbono equivalente incorporado por tonelada de cemento y por metro cúbico de producto de hormigón (ECO2e /m3), también denominado Potencial de Calentamiento Global (GWP), calculado según las normas de las Declaraciones Medioambientales de Producto (EPD). Estas definiciones de producto para emisiones «bajas en carbono» y «casi nulas» se inspiraron en las definiciones de producción de cemento de la Agencia Internacional de la Energía y en la Guía de la Industria del Cemento y el Hormigón GCCA 2050 para un Hormigón «Net Zero». El sistema de clasificación del cemento GCCA puede adoptarse y aplicarse en muchos países. Alemania ya ofrece un ejemplo práctico. El Ministerio Federal de Economía y Acción por el Clima y la Asociación Alemana del Cemento (VDZ) han desarrollado un sistema que se ajusta plenamente al sistema GCCA y que ya está vigente y en aplicación. La GCCA ha colaborado con la Iniciativa para una Descarbonización Industrial Profunda (IDDI) de la Conferencia Ministerial sobre Energía Limpia y con las partes interesadas para crear un conjunto de definiciones de hormigón aplicables a escala mundial. Dichas definiciones están listas para su uso en la gran mayoría de los países. Si un país tiene una práctica diferente para el cálculo del carbono de los productos, se pueden adaptar las clasificaciones. Esto ya se ha hecho, por ejemplo, en el Reino Unido. Las clasificaciones de cemento y hormigón de la GCCA pueden utilizarse con bases de referencia y objetivos nacionales y locales para apoyar las adquisiciones de materiales con bajas emisiones de carbono. 