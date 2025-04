American Axle & Manufacturing choisit aThingz pour renforcer l’agilité, la prévisibilité et la réactivité de sa chaîne logistique à l’échelle mondiale

SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--aThingz, fournisseur de solutions gérées de nouvelle génération dans le domaine de la chaîne logistique en tant que service (SCaaS), annonce qu’American Axle & Manufacturing (AAM) a retenu sa plateforme DAKSA AI pour accompagner sa stratégie de transformation numérique. La plateforme DAKSA a été choisie pour son caractère innovant, son architecture avancée, ses microservices fondés sur l’intelligence artificielle, ainsi que pour son approche disruptive des processus et sa capacité à offrir à AAM un service de qualité supérieure à forte valeur ajoutée.

Les nouvelles capacités numériques permettront d’accroître la visibilité sur l’ensemble du réseau, d’optimiser l’exécution des opérations en cours de semaine et de favoriser l’amélioration continue des processus dans tous les segments d’activité d’AAM. Le déploiement de la plateforme DAKSA d’aThingz renforcera la rapidité, la prévisibilité et la réactivité de la chaîne d’approvisionnement d’AAM, tout en posant les bases d’une transformation numérique de plus grande envergure.

« La solution de planification logistique prédictive de nouvelle génération développée par aThingz, reposant sur l’intelligence artificielle, jouera un rôle déterminant dans l’accélération de la transformation numérique stratégique de la chaîne d’approvisionnement d’AAM. Grâce à cette collaboration, AAM bénéficiera d’une visibilité opérationnelle et financière nettement renforcée, ce qui lui permettra de maximiser sa rentabilité, d’analyser les écarts avec précision et d’anticiper efficacement ses dépenses logistiques », a déclaré Vijaya Neela, PDG d’aThingz. « Cette innovation procédurale contribuera également à une meilleure maîtrise des coûts liés au service », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes fiers de collaborer avec AAM pour déployer une solution d’intelligence artificielle innovante, collaborative et évolutive, conçue pour offrir une plateforme logistique résiliente et pérenne », a déclaré Kannan Ramachandran, directeur de l’intelligence artificielle et du développement commercial chez aThingz. « Nous nous réjouissons de participer activement à cette initiative stratégique et porteuse de transformation », a-t-il ajouté

AAM exploitera les capacités de gestion autonome des données de référence d’aThingz pour nettoyer, harmoniser, enrichir et normaliser en continu l’ensemble de ses sources de données, afin de constituer un référentiel de données fiable, indispensable à l’atteinte de ses objectifs de réduction des coûts. Ce socle de données optimisées alimentera la planification logistique d’AAM, en générant des plans opérationnels réalisables sur un horizon de n semaines, dans le but d’optimiser l’approvisionnement en matières premières. Par ailleurs, les fonctionnalités de gestion des performances logistiques d’aThingz permettront de centraliser le suivi des performances du réseau, des partenaires, des opérations et des finances, jusqu’au niveau des pièces détachées. L’utilisation de ces données de référence optimisées contribuera à renforcer l’efficacité logistique d’AAM, aujourd’hui comme demain.

« La richesse fonctionnelle de la plateforme aThingz va permettre à AAM d’unifier nos initiatives en matière de gestion des données logistiques, de maîtrise des coûts et d’optimisation du réseau au sein d’un programme stratégique cohérent », a déclaré Ana Lucia Ochoa Lorenzini, directrice mondiale de la chaîne d’approvisionnement chez AAM. « Ce projet constitue un levier essentiel pour la réussite durable de notre entreprise. Nous nous réjouissons de cette opportunité et de ce partenariat stratégique avec aThingz, et sommes impatients d’en entamer la mise en œuvre », a-t-elle ajouté.

À propos d'aThingz

aThingz a déconstruit l’écosystème traditionnel des logiciels de planification et d’exécution logistique pour en isoler les composantes essentielles, puis les a réintégrées dans une solution technologique unifiée. Plutôt que de recourir à l’intégration séquentielle et linéaire de multiples systèmes, aThingz synchronise en temps réel la planification, l’exécution, la gestion financière et le pilotage de la performance au sein d’un processus unique et continu. Ce faisant, l’entreprise pose les fondations du tout premier cadre de planification intégrée des ventes et des opérations (S&OP) dédié à la logistique et au transport. https://www.athingz.com/

À propos d'American Axle & Manufacturing (AAM)

Acteur mondial de premier plan dans le secteur de l’automobile et de la mobilité, AAM (NYSE : AXL) conçoit, développe et fabrique des technologies de transmission et de formage des métaux destinées aux véhicules électriques, hybrides et à moteur thermique. Basée à Détroit, l’entreprise compte plus de 80 sites répartis dans 18 pays. AAM accélère l’avenir pour construire un monde plus sûr et plus durable. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site aam.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.