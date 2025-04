Spuštěn první světový systém hodnocení nízkouhlíkového cementu a betonu

Cílem celosvětového systému je motivovat k pořizování udržitelnějších stavebních materiálů

Systém zajistí transparentnost a důvěru a pomůže vládám a podnikům identifikovat a nakupovat udržitelnější cement a beton, které jsou po vodě nejpoužívanější látkou na světě

GCCA Low Carbon Ratings for Cement and Concrete

LONDÝN--(BUSINESS WIRE)--Světová asociace pro cement a beton („Global Cement and Concrete Association“, GCCA) oznamuje spuštění systému hodnocení nízkouhlíkových materiálů („Low Carbon Ratings“, LCR) pro cement a beton – prvního transparentního celosvětového systému hodnocení svého druhu, který umožní identifikovat cement a beton na základě jejich uhlíkové stopy. Tento systém hodnocení je navržen tak, aby pomohl zákazníkům upřednostnit udržitelnost při výběru stavebních materiálů pomocí přehledné a intuitivní stupnice AA až G. Systém LCR, inspirovaný známými systémy hodnocení, jako jsou certifikáty energetické náročnosti EU a americký systém hodnocení energetické náročnosti domů, nabízí jednoduchý, transparentní a přizpůsobivý nástroj, který pomáhá stavebníkům, architektům, vládám, projektantům a spotřebitelům všude na světě přijímat informovanější a udržitelnější rozhodnutí. Thomas Guillot, výkonný ředitel GCCA, řekl: „Cement a beton jsou základem moderního života – od budov, ve kterých žijeme a pracujeme, přes silnice, po kterých jezdíme, až po infrastrukturu, která podporuje čistou vodu a zelenou energii. S rostoucí celosvětovou poptávkou po udržitelném stavebnictví je potřeba větší transparentnosti v oblasti uhlíkové stopy stavebních materiálů zásadnější než kdy jindy. „Náš systém hodnocení nízkouhlíkových materiálů (LCR) podporuje udržitelnější postupy při zadávání veřejných zakázek a umožní celému hodnotovému řetězci urychlit dekarbonizaci.“ Systém hodnocení je navržen tak, aby byl snadno rozpoznatelný – s jednoduchou vizuální grafikou, která jasně označuje hodnocení výrobku. Systém hodnocení uhlíkových emisí pro cement a beton zajišťuje konzistentnost a srovnatelnost. Země mohou přijmout celosvětová hodnocení v jejich stávající podobě nebo je upravit, pokud se místní uhlíkové účetnictví liší od celosvětových norem. Riccardo Savigliano, vedoucí oddělení energetických systémů a dekarbonizace UNIDO, řekl: „Jedná se o velký krok vpřed směrem k harmonizaci celosvětových definic pro nízkoemisní cement a beton v rámci podpory dekarbonizace.“ Díky významným stavebním projektům, které již prokazatelně využívají cement a beton s nižšími emisemi uhlíku, dosahuje toto odvětví významného pokroku. Zavedení tohoto celosvětového systému hodnocení představuje další milník na cestě k větší udržitelnosti. Marlène Dance – odbornice na dekarbonizaci a udržitelné projektování, Bouygues Bâtiment International, řekla: „Věříme, že celosvětově jednotný systém hodnocení uhlíkových emisí – přijatý všemi zeměmi a používaný všemi dodavateli betonu – by změnil pravidla hry. „V jednoduchém, uživatelsky přívětivém nástroji, který je šitý na míru stavebních týmů, vidíme velkou hodnotu. Pomůže našim pracovníkům na stavbách lépe pochopit a řídit uhlíkovou stopu betonu, který používají.“ Pan Guillot dodal: „Díky tomuto systému hodnocení mohou nyní vlády, tvůrci politik a soukromý sektor upřednostňovat při zadávání veřejných zakázek cement a beton s nižšími emisemi uhlíku, což dále podpoří zaměření průmyslu na dekarbonizaci těchto základních stavebních materiálů.“ Poznámka pro redakci Systém hodnocení je určen k použití s environmentálními prohlášeními o produktu (EPD) – která jsou z definice ověřena třetí stranou. Systém hodnocení používá číselné definice v jednotkách ekvivalentu vtěleného oxidu uhličitého na tunu cementu a na metr krychlový betonového výrobku (ECO2e /m3), označované také jako potenciál globálního oteplování („Global Warming Potential“, GWP), vypočtený podle standardů environmentálních prohlášení o produktu (EPD). Tyto definice výrobků s „nízkými emisemi uhlíku“ a „téměř nulovými emisemi uhlíku“ byly inspirovány definicemi výroby cementu Mezinárodní energetické agentury a Plánem cementářského a betonářského průmyslu pro beton s čistě nulovými emisemi uhlíku do roku 2050 asociace GCCA. Systém hodnocení cementu asociace GCCA může být přijat a uplatňován v jednotlivých zemích. Německo již nabízí funkční příklad. Německé Spolkové ministerstvo hospodářství a opatření v oblasti klimatu a VDZ (Německý svaz pro cement) vyvinuly systém, který je plně v souladu se systémem asociace GCCA, a ten je již zaveden. Asociace GCCA spolupracovala s ministerskou iniciativou pro čistou energii v oblasti hluboké dekarbonizace průmyslu („Industrial Deep Decarbonisation Initiative“, IDDI) a zúčastněnými stranami na vytvoření souboru celosvětově použitelných definic pro beton. Ty jsou připraveny k použití v naprosté většině zemí. Pokud má některá země odlišnou praxi pro účtování uhlíku ve výrobcích, lze hodnocení přizpůsobit. To již bylo dokončeno ve Spojeném království. Hodnocení cementu a betonu asociace GCCA lze použít spolu s vnitrostátními a místními základními hodnotami a cíli na podporu zadávání zakázek s nízkými emisemi uhlíku. Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

