Aztec Group en Lantern vormen een strategische alliantie om toegang tot fondsgegevens te verbeteren en de klantervaring in particuliere markten te bevorderen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Particuliere markten staan op een keerpunt: de vraag naar gestroomlijnde, toegankelijke fondsgegevens neemt snel toe, mede door toedoen van General Partners (GP's) en investeerders die meer transparantie, grotere snelheid en meer samenwerking verwachten. Als reactie hierop gaat Aztec Group, een vooraanstaande leverancier van fonds- en bedrijfsservices, samenwerken met Lantern, een innovatief gegevensinformatieplatform, om de manier waarop klanten toegang kunnen hebben tot kwaliteitsvolle on-demand fondsgegevens te verbeteren en op gegevens gebaseerde beslissingname mogelijk te maken.

Will Relf, Director of Data van Aztec, gaf volgend commentaar: “Nu de sector verder blijft evolueren, is toegang tot kwaliteitsvolle, tijdige gegevens niet langer een luxe: het is een noodzaak geworden. Bij Aztec zetten we ons in om te verzekeren dat onze klanten met vertrouwen kunnen handelen, ondersteund door betrouwbare gegevens. Met Lantern werken verbetert ons vermogen om klanten innovatieve oplossingen te bieden voor on-demand fondsgegevens, volledig geïntegreerd met onze boekhoudkundige records en andere belangrijke gegevensbronnen.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.