's Werelds eerste Low Carbon Rating-systeem voor cement en beton gelanceerd

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De Global Cement and Concrete Association (GCCA) maakt de lancering bekend van Low Carbon Ratings (LCR) for Cement and Concrete, een uniek transparant internationaal classificeringssysteem waarmee cement en beton kunnen worden geclassificeerd op basis van hun CO2-voetafdruk. Het classificeringssysteem is opgezet om klanten te helpen prioriteit te geven aan duurzaamheid bij het selecteren van bouwmaterialen door middel van een duidelijke en intuïtieve schaal die loopt van AA tot G.

Het LCR-systeem is geïnspireerd op bekende beoordelingsschema's, zoals de energieprestatiecertificaten in de EU en het Home Energy Rating System in de VS, en is een eenvoudig, transparant en flexibel hulpmiddel dat bouwbedrijven, architecten, overheden, planners en consumenten waar ook ter wereld helpt beter gefundeerde en duurzamere keuzes te maken.

Thomas Guillot, algemeen directeur van de GCCA, zegt: “Cement en beton vormen het fundament, van de gebouwen waarin we wonen en werken, de wegen waarop we reizen en de infrastructuur die zorgt voor schoon water en groene energie. Nu de wereldwijde vraag naar duurzame constructie toeneemt, is de behoefte aan transparantie met betrekking tot de CO2-voetafdruk van bouwmaterialen hoger dan ooit tevoren.”

“Ons Low Carbon Ratings-systeem ondersteunt duurzame inkooppraktijken en helpt de gehele waardeketen de decarbonisatie te versnellen.”

Het classificeringssysteem is opgezet om het geheel zo overzichtelijk mogelijk te maken door middel van een eenvoudige visuele weergave die de classificering van een product duidelijk aangeeft. Het koolstofclassificeringssysteem voor cement en beton biedt consistentie en vergelijkbaarheid. Landen kunnen de internationale classificeringen gebruiken zoals ze zijn, of aanpassen aan de lokale CO2-normen, indien deze afwijken van de wereldwijde normen.

Riccardo Savigliano, hoofd van de unit Energy Systems and Decarbonisation van UNIDO, zegt: “Dit is een enorme stap voorwaarts op weg naar de harmonisatie van wereldwijde definities voor emissiearm cement en beton om de decarbonisatie te ondersteunen.”

De sector boekt al belangrijke vooruitgang met belangrijke bouwprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van cement en beton met een kleinere CO2-voetafdruk. De lancering van dit internationale classificeringssysteem is een volgende mijlpaal op weg naar meer duurzaamheid.

Marlène Dance, expert op het gebied van decarbonisatie en duurzaam ontwerp bij Bouygues Bâtiment International zegt: "Wij zijn ervan overtuigd dat een wereldwijd consistent CO2-classificeringssysteem, dat door alle landen wordt gehanteerd en door alle leveranciers van beton wordt gebruikt, een omwenteling teweeg zal brengen.”

“Een eenvoudig, gebruiksvriendelijk hulpmiddel, speciaal afgestemd op bouwbedrijven, heeft in onze ogen grote waarde. Het helpt onze mensen in het veld de CO2-voetafdruk van het door hen gebruikte beton beter te begrijpen en te beheren.”

Dhr Guillot voegt toe: “Met dit classificeringssysteem kunnen overheden, beleidsbepalers en de particuliere sector voortaan tijdens de inkoop prioriteit geven aan cement en beton met een kleinere CO2-voetafdruk, waardoor de focus van de sector op het decarboniseren van deze essentiële bouwmaterialen verder zal versterken.”

Opmerking voor editors

Het classificeringssysteem is bedoeld voor gebruik naast de Environmental Product Declarations (EPD's), die per definitie onafhankelijk zijn geverifieerd.

In het classificeringssysteem wordt gebruik gemaakt van numerieke definities in eenheden van ingebed CO2-equivalent per ton cement en per kubieke meter betonproduct (ECO2e/m3), ook wel aangeduid als Global Warming Potential (GWP), berekend in overeenstemming met de normen uit de Environmental Product Declarations (EPD's). Deze productdefinities voor 'low carbon' en 'near zero' CO2-uitstoot zijn gebaseerd op de definities voor cementproductie van het Internationaal Energieagentschap en de Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete 2050 van de GCCA.

Landen kunnen het classificeringssysteem van de GCCA voor cement zo overnemen en toepassen. Duitsland is hiervan al een praktijkvoorbeeld. Het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de VDZ (de Duitse cementvereniging) hebben een systeem ontwikkeld dat volledig is uitgelijnd met het GCCA-systeem en dat reeds wordt toegepast.

De GCCA werkte samen met het Clean Energy Ministerial Industrial Deep Decarbonisation Initiative (IDDI) en stakeholders aan een reeks wereldwijd toepasbare definities voor beton. Deze zijn in veruit de meeste landen klaar voor gebruik. Als een land een andere methode hanteert voor de berekening van de CO2-voetafdruk van producten, kan de classificering daaraan worden aangepast. In het Verenigd Koninkrijk heeft dit al plaatsgevonden.

De GCCA-classificeringen voor cement en beton kunnen worden toegepast in combinatie met nationale en plaatselijke baselines en doelstellingen om de inkoop van materialen met een kleine CO2-voetafdruk te ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.