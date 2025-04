Maxximum SA renforce son engagement auprès de Llama Group SA par le biais d'une opération de financement structurée

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Llama Group SA (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM) annonce la mise en place d'un mécanisme de financement structuré par son actionnaire principal, Maxximum SA, visant à soutenir le développement stratégique de la société au cours des prochains mois.

Dans le cadre de cette initiative, Maxximum SA, qui détient actuellement 5 307 818 actions représentant 39,27 % du capital social de Llama Group SA et 56,39 % des droits de vote, prévoit de céder jusqu'à 1 307 818 de ses actions Llama Group au cours de l'année 2025. Le produit net de chacune de ces cessions sera ensuite mis à la disposition de Llama Group SA, à hauteur de 90 % et immédiatement après chaque cession, sous la forme d'un prêt destiné à financer le développement de la société. Les 10 % restants seront utilisés pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de l'opération.

La créance de Maxximum SA sur Llama Group SA résultant de ce prêt sera ensuite, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2025, apportée au capital de Llama Group SA. Cette augmentation de capital sera réalisée sur la base du prix de vente moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des actions vendues, réduit de 3 %, afin de tenir compte des coûts liés à l'opération, y compris les intérêts attachés au prêt accordé par Maxximum SA.

L'opération a été conçue afin de préserver la stabilité du marché et de minimiser tout impact potentiel sur le cours de l'action. Les ventes d'actions seront réalisées progressivement tout au long de l'année 2025, en veillant à ce qu'elles s'intègrent dans les volumes normaux du marché, afin d'éviter toute pression excessive sur le titre. L'exécution des ventes sera gérée par TP Icap, une société indépendante spécialisée, dans un souci de transparence totale et d'exécution contrôlée.

Ce mécanisme permet à Llama Group SA d'accéder à des ressources financières tout en limitant l'impact dilutif pour les actionnaires existants. L'augmentation de capital par apport en nature de la créance détenue par Maxximum SA se fera à un rythme aligné sur la stratégie de croissance de la société et soutiendra le renforcement progressif de ses fonds propres.

Exemple illustratif (à titre indicatif uniquement) :

Si Maxximum SA vendait la totalité des 1 307 818 actions à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 1,212 € (cours de clôture au 23 avril 2025), le produit brut de la vente s'élèverait à 1 585 075 €. Sur ce montant, 1 426 568 euros, soit 90 %, seraient prêtés à Llama Group SA. Sur la base d'un prix d'apport de 1,1756 € (VWAP moins 3 %), cela se traduirait par l'émission d'environ 1 213 439 nouvelles actions dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature de la créance, entraînant une dilution d'environ 8,24 %.

Déclaration d'Alexandre Saboundjian, actionnaire principal de Llama Group SA via Maxximum SA

« Je suis fermement convaincu que Llama Group, à travers le projet Winamp, porte une vision stratégique forte et un potentiel de création de valeur à long terme. Cette transaction reflète mon engagement personnel à soutenir la société dans ses prochaines étapes de développement. Je suis pleinement confiant dans le succès à long terme de ce projet et reste profondément engagé à construire une plateforme technologique indépendante et innovante au service des artistes. Ce mécanisme de financement a également été conçu pour protéger au mieux les intérêts des actionnaires existants, en garantissant une dilution progressive et contrôlée, et a été choisi comme l'option la plus appropriée après un examen approfondi de multiples solutions de financement. »

Prochain Rendez-vous

28 Mai 2025 – Assemblée Générale Ordinaire

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.