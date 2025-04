Bemutatásra kerül a világ első alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement- és betonbesorolási rendszere

Share

A globális rendszer célja a fenntarthatóbb építőanyagok beszerzésének ösztönzése

A rendszer átláthatóságot nyújt és bizalmat épít, valamint segíti a kormányokat és a vállalkozásokat abban, hogy fenntarthatóbb cementet és betont találjanak és vásároljanak, amely a világ leggyakrabban használt anyaga a víz után

GCCA Low Carbon Ratings for Cement and Concrete

LONDON--(BUSINESS WIRE)--A Global Cement and Concrete Association (Globális Cement- és Betonszövetség, GCCA) bejelenti a Low Carbon Ratings (Alacsony szén-dioxid-besorolás, LCR) - a maga nemében elsőként átlátható globális minősítési rendszer bevezetését, amely lehetővé teszi a cement és a beton szénlábnyom alapján történő azonosítását. A minősítési rendszer célja, hogy egy érthető és intuitív AA-tól G-ig terjedő skála használatával segítse az ügyfeleket a fenntarthatóság előtérbe helyezésében az építési anyagok kiválasztásakor. A jól ismert értékelési rendszerek, például az EU energiateljesítmény-tanúsítványai és az Egyesült Államok otthoni energiaminősítő rendszere által ihletett LCR olyan egyszerű, átlátható és adaptálható eszközt kínál, amely világszerte segíti az építőket, építészeket, kormányokat, tervezőket és fogyasztókat, hogy megalapozottabb és fenntarthatóbb döntéseket hozzanak. Thomas Guillot, a GCCA vezérigazgatója elmondta: „A cement és a beton a modern élet alapja – kezdve az épületektől, amelyekben élünk és dolgozunk, az utakon át, amelyeken utazunk, a tiszta vizet és a zöld energiát támogató infrastruktúráig. A fenntartható építés iránti globális kereslet növekedésével az építőanyagok szénlábnyoma nagyobb átláthatóságot igényel, mint valaha. „Alacsony szén-dioxid-kibocsátású minősítési rendszerünk támogatja a fenntarthatóbb beszerzési gyakorlatokat, és lehetővé teszi a teljes értéklánc számára a dekarbonizáció felgyorsítását.” A minősítési rendszer úgy lett kialakítva, hogy egy egyszerű vizuális grafikával könnyen felismerhető legyen, amely egyértelműen jelzi a termék besorolását. A cementre és betonra vonatkozó szén-dioxid-minősítési rendszer következetességet és összehasonlíthatóságot biztosít. Az országok elfogadhatják a globális minősítéseket úgy, ahogy vannak, vagy módosíthatják azokat, ha a helyi szén-dioxid-elszámolás eltér a globális normáktól. Riccardo Savigliano, az UNIDO Energiarendszerek és szén-dioxid-mentesítés részlegének vezetője elárulta: „Ez hatalmas előrelépés az alacsony kibocsátású cementre és betonra vonatkozó globális meghatározások harmonizálása felé a dekarbonizáció támogatása érdekében.” Az alacsonyabb szén-dioxid-tartalmú cement és beton használatát már demonstráló figyelemre méltó építési projektekkel az iparág jelentős előrelépést tesz. A globális minősítési rendszer bevezetése újabb mérföldkőnek számít a nagyobb fenntarthatóság felé vezető úton. Marlène Dance – a Bouygues Bâtiment International dekarbonizációs és fenntartható tervezési szakértője a következőket nyilatkozta: „Meggyőződésünk, hogy az összes ország által elfogadott és az összes betonbeszállító által használt, globálisan következetes szén-dioxid-minősítési rendszer hatalmas változást hozhat." „Óriási értéket látunk egy egyszerű, felhasználóbarát eszközben, amely az építőipari csapatok számára készült. Segít abban, hogy a telephelyi személyzet jobban megértse és kezelje az általuk használt beton szénlábnyomát." Mr Guillot hozzátette: „Ennek a minősítési rendszernek köszönhetően a kormányok, a politikai döntéshozók és a magánszektor most már előnyben részesítheti az alacsonyabb szén-dioxid-tartalmú cementet és betont a beszerzési folyamatban, ami viszont tovább ösztönzi az iparág figyelmét ezen alapvető építőanyagok dekarbonizációjára." Megjegyzés a szerkesztőkhöz A minősítési rendszert Környezetvédelmi Terméknyilatkozatokkal (EPD) való használatra tervezték – amelyek definíció szerint harmadik fél által ellenőrzöttek. A minősítési rendszer a cementre és a betontermékre tonnánkénti és köbméterenkénti (ECO2e /m3) szén-dioxid-egyenérték egységeinek numerikus meghatározásait használja, amely más néven globális felmelegedési potenciál (GWP), a Környezetvédelmi terméknyilatkozatokra (EPD) vonatkozó szabványok szerint kiszámítva. Az „alacsony szén-dioxid-kibocsátásra” és a „közel nulla” szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó termékdefiníciókat a Nemzetközi Energia Ügynökség cementgyártási definíciói, valamint a nettó nulla betonra vonatkozó GCCA 2050. cement- és betonipari ütemterve inspirálták. A GCCA cementminősítési rendszert az országok átvehetik és alkalmazhatják. Németország már működő példát mutat erre. A Német Szövetségi Gazdasági és Klímapolitikai Minisztérium és a VDZ (Német Cementszövetség) olyan sémát dolgoztak ki, amely teljes mértékben igazodik a GCCA rendszerhez, és már bevezetésre is került. A GCCA a Clean Energy Ministerial Industrial Deep Decarbonisation Initiative (Tiszta Energia Miniszteri Ipari Mély Dekarbonizációs Kezdeményezés, IDDI), és az érdekelt felek együttműködésével alkotta meg a betonra vonatkozó, globálisan alkalmazható definíciókat. Ezek az országok túlnyomó többségében használatra készek. Ha egy ország eltérő gyakorlattal rendelkezik a termék szén-dioxid-elszámolására, akkor a minősítéseket módosítani lehet. Így történt az Egyesült Királyságban is. A GCCA cement- és betonminősítések felhasználhatók nemzeti és helyi alapértékekkel és célértékekkel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású beszerzés támogatására. E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

More News From Global Cement and Concrete Association

Get RSS Feed

A GCCA Concrete in Life 2024/25 lélegzetelállító képeket mutat be a világ minden tájáról – a globális fotóverseny nyertesei LONDON--( BUSINESS WIRE )--Az Egyesült Államokban a kaliforniai Venice Beachen készült lenyűgöző gördeszkás kép nyerte el Az év fotója címet a Concrete in Life 2024/25 versenyen. A nyertes képet több mint 20 000 pályamű közül választották ki a GCCA (Globális Cement- és Betonszövetség) által megrendezett éves globális versenyen, amely a beton szépségét és alapvető szerepét mutatja be szerte a világon. A 10 000 dolláros (tízezer amerikai dollár) fődíjjal jutalmazott nyertes képet Henrik Hagerup kés...

Induló vállalkozásokat kértek fel arra, hogy segítsenek a szén-dioxid-leválasztó technológia fejlesztésében a globális ipar nettó zéró károsanyag-kibocsátásának eléréséhez LONDON--( BUSINESS WIRE )--Úttörő nemzetközi program indult, amely a nettó zéró kibocsátás elérése érdekében a technológiai startup cégeket vezető gyártókkal egyesíti. Az Innovandi Open Challenge 2024-et a Global Cement and Concrete Association (GCCA), az iparág vezető nemzetközi szervezete irányítja, amelynek célja, hogy segítse a globális cementipart kibocsátásának csökkentésében és végső soron a beton nettó zéró károsanyag-kibocsátásának elérésében. Azoknak a világszerte induló vállalkozásokna...

Kína és a Global Cement egyezmény az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövőről PEKING--( BUSINESS WIRE )--A globális cementipar két vezető reprezentatív testülete mérföldkőnek számító megállapodást írt alá annak érdekében, hogy világszerte felgyorsítsa az ágazat szén-dioxid-mentesítését. A Kínai Cement Szövetség (China Cement Association, CCA), amely a világ cementtermelésének több mint 50 százalékát képviseli, valamint a Globális Cement- és Betonszövetség (Global Cement and Concrete Association), amelynek tagjai a Kínán kívüli cementgyártási kapacitás 80 százalékáért felel...