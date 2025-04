Debiopharm en Oncodesign Services lanceren een strategische samenwerking om radiofarmaceutica in preklinisch onderzoek te bevorderen

MARTIGNY, Zwitserland & DIJON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Debiopharm Research & Manufacturing S.A. (Debiopharm, www.debiopharm.com), een internationaal biofarmaceuticabedrijf gevestigd in Zwitserland dat zich tot doel stelt om kanker en besmettelijke ziekten te behandelen, en Oncodesign Services (www.oncodesign-services.com), een toonaangevende CRO gespecialiseerd in het ontdekken van geneesmiddelen en preklinische services, kondigen de uitvoering aan van een licentieakkoord voor het gebruik van de AbYlink™-technologie voor preklinische services.

AbYlink™ is een regio-selectieve bioconjugatietechnologie die bijzonder geschikt is voor het samenstellen van conjugaten voor gebruik in therapeutische en niet-invasieve diagnostische toepassingen. Oncodesign Services zal deze baanbrekende technologie inzetten om antilichaamchelatorconjugaten te bereiden voor gebruik in preklinische studies om inzichten te verwerven in de predictieve doeltreffendheid van nieuwe behandelingsbenaderingen in moleculaire stralingstherapie, en in het bijzonder radio-immunotherapie in de context van kanker.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.