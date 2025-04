Rusza pierwszy na świecie system oceny emisyjności cementu i betonu

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--Światowe Stowarzyszenie Cementu i Betonu (GCCA) ogłasza wprowadzenie ocen niskoemisyjności (LCR) cementu i betonu – pierwszego tego rodzaju przejrzystego globalnego systemu oceny, który będzie umożliwiał identyfikację cementu i betonu na podstawie ich śladu węglowego. System oceny ma wesprzeć klientów w położeniu nacisku na zrównoważony rozwój przy wyborze materiałów budowlanych poprzez zastosowanie przejrzystej i intuicyjnej skali od AA do G.

System LCR, inspirowany takimi znanymi systemami oceny, jak świadectwa charakterystyki energetycznej UE i system oceny energetycznej budynków mieszkalnych w USA, oferuje proste, przejrzyste i elastyczne narzędzie, które wesprze budowniczych, architektów, rządy, planistów i konsumentów na całym świecie w podejmowaniu bardziej uzasadnionych i zrównoważonych wyborów.

Thomas Guillot, dyrektor generalny GCCA: : „Cement i beton to podstawy nowoczesnego życia – od budynków, w których mieszkamy, po drogi, którymi podróżujemy i infrastrukturę, która obsługuje dostawy czystej wody i ekologicznej energii. Wobec wzrostu światowego popytu na zrównoważone budownictwo, potrzeba większej przejrzystości w temacie śladu węglowego materiałów budowlanych jest większa niż kiedykolwiek.

„Nasz system oceny emisyjności sprzyja bardziej zrównoważonym praktykom w zakresie zakupów i umożliwi całemu łańcuchowi wartości przyspieszenie dekarbonizacji”.

System oceny został zaprojektowany tak, aby umożliwiać łatwą rozpoznawalność – prosta grafika jednoznacznie wyraża ocenę produktu. System oceny emisyjności cementu i betonu zapewnia spójność i powtarzalność. Poszczególne kraje mogą przyjąć system w wersji globalnej lub dostosować go, jeśli lokalne normy rozliczania emisyjności różnią się od światowych.

Riccardo Savigliano, kierownik Działu Systemów Energetycznych i Dekarbonizacji, UNIDO: : „Jest to ogromny krok w stronę ujednolicenia globalnych definicji niskoemisyjnego cementu i betonu w celu wsparcia dekarbonizacji”.

Dzięki znaczącym projektom budowlanym, w których zastosowano niskoemisyjne cement i beton, branża robi spore postępy. Wprowadzenie tego globalnego systemu oceny to kolejny kamień milowy na drodze do większego zrównoważenia.

Marlène Dance, specjalistka od dekarbonizacji i zrównoważonego projektowania w Bouygues Bâtiment International: „Uważamy, że spójny światowy system oceny emisyjności – przyjęty przez wszystkie kraje i stosowany przez wszystkich dostawców betonu – przyniósłby rewolucyjną zmianę.

„Dostrzegamy ogromną wartość prostego, łatwego w obsłudze narzędzia, dostosowanego do potrzeb zespołów budowlanych. Umożliwi to naszym ekipom lepsze zrozumienie tematu i zarządzanie śladem węglowym betonu użytego do realizacji danego projektu”.

Thomas Guillot dodaje : „Dzięki temu systemowi oceny rządy, decydenci i sektor prywatny mogą wprowadzić preferencje dla cementu i betonu o niskiej emisyjności w procesie zakupów, co z kolei będzie sprzyjać położeniu przez branżę większego nacisku na dekarbonizację tych kluczowych materiałów budowlanych”.

Uwaga dla redakcji

System oceny ma być stosowany ze środowiskowymi deklaracjami produktu (EPD), które z definicji podlegają weryfikacji przez inne podmioty.

W systemie oceny stosuje się definicje liczbowe, wyrażone w jednostkach ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę cementu i metr sześcienny produktu betonowego (ECO2e/m3), określanego również jako potencjał globalnego ocieplenia (GWP) i obliczanego zgodnie ze standardami środowiskowych deklaracji produktu (EPD). Definicje produktów jako „niskoemisyjnych” i „o niemal zerowej emisyjności” zostały zainspirowane przez wskaźniki dla produkcji cementu stworzone przez Międzynarodową Agencję Energetyczną i w ramach inicjatywy GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete.

W poszczególnych krajach można przyjąć i stosować system oceny cementu według GCCA. Jako praktyczny przykład mogą służyć Niemcy. Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu oraz VDZ (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Cementu) opracowało schemat w pełni zgodny z systemem GCCA, który został już wdrożony.

Inicjatywa GCCA współpracowała z zaproponowaną przez forum Clean Energy Ministerial Inicjatywą na rzecz głębokiej dekarbonizacji przemysłu (IDDI) i zainteresowanymi stronami nad wdrożeniem zestawu definicji dotyczących betonu i stosowanych na całym świecie. Definicje te można zastosować od razu w znacznej większości krajów. Jeśli w danym kraju stosuje się odmienną praktykę rozliczania emisyjności produktów, wskaźniki oceny można dostosować. Proces dostosowania został już zakończony w Wielkiej Brytanii.

Oceny cementu i betonu według GCCA można stosować w połączeniu z krajowymi i lokalnymi wskaźnikami odniesienia i celami, aby wspierać zakupy materiałów niskoemisyjnych.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.