Aztec Group e Lantern sottoscrivono un'alleanza strategica per migliorare l'accesso ai dati sui fondi e l'esperienza dei clienti nei mercati privati

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--I mercati privati si trovano a un punto di svolta: la richiesta di dati sui fondi ottimizzati e accessibili è in rapida crescita, guidata da accomandatari e investitori che desiderano maggiori trasparenza, velocità e collaborazione. In risposta a tale tendenza, Aztec Group, fornitore leader di servizi per fondi e aziendali, ha avviato una collaborazione con Lantern, una piattaforma innovativa di intelligence di dati, al fine di migliorare il modo in cui i clienti possono accedere a dati on-demand di alta qualità sui fondi e consentire in tal modo un processo decisionale basato sui dati.

Will Relf, Direttore dei dati presso Aztec, ha commentato: "Con la continua evoluzione del settore, l'accesso tempestivo a dati di alta qualità non è più un lusso, bensì una necessità. In Aztec ci impegniamo a garantire che i nostri clienti possano operare con sicurezza, grazie al supporto di dati affidabili. La collaborazione con Lantern migliora ulteriormente la nostra capacità di fornire ai clienti soluzioni innovative per dati sui fondi on-demand, completamente integrati con i nostri documenti contabili e altre fonti di dati chiave".

