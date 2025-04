DIRECTV fortalece sua parceria de longa data com a Hansen com um novo contrato plurianual

MELBOURNE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--A Hansen Technologies (ASX:HSN), fornecedora global líder de softwares e serviços para os setores de comunicações, mídia, energia e serviços públicos, tem o prazer de anunciar que a DIRECTV Latin America, cliente de longa data e uma das maiores fornecedoras de esportes e entretenimento digital da região, assinou um novo contrato de extensão plurianual com a Hansen. Com esse novo contrato, a empresa ampliará a implementação do Hansen CCB, que é parte da Hansen Suite for Communications, Technology & Media, para atender melhor à evolução dos negócios da DIRECTV após o anúncio recente da empresa de expandir a oferta de Internet rápida e acessível no mercado latino-americano.

O Hansen CCB é uma solução de atendimento ao cliente e faturamento altamente escalonável usada por muitos dos principais fornecedores de serviços de comunicação, TV por assinatura e mídia da atualidade. Ele acelera o lançamento de novos conteúdos e serviços de parceiros OTT, além de integrar atendimento ao cliente e faturamento para banda larga, telefonia móvel e outros serviços de valor agregado. A plataforma conta com um sistema completo de relatórios que permite análises operacionais e estratégicas e oferece aos fornecedores a agilidade necessária para lançar produtos atrativos voltados a públicos-alvo específicos.

Essa renovação representa mais um marco importante e comprova o sucesso da parceria de 28 anos entre a Hansen e a DIRECTV Latin America, que já levou à implementação da solução Hansen em países como Argentina, Colômbia, Trinidad e Tobago, Chile, Peru, Uruguai e Equador.

Segundo Victor Deop, diretor de sistemas de TI da DIRECTV Latin America: "nossa visão de longo prazo de ampliar nossos serviços por toda a América Latina e consolidar ainda mais nossa posição como líderes em conectividade, inovação e oferta de serviços exige parcerias com os melhores fornecedores de software do mercado. Ao renovar nosso contrato de longa data com a Hansen, estamos animados para ampliar o acesso à Internet banda larga barata e levar conectividade a milhões de pessoas no continente".

Scott Weir, presidente de comunicações e mídia da Hansen, comentou: "com um relacionamento sólido que já dura quase três décadas, essa renovação com a DIRECTV Latin America demonstra a confiança que os principais fornecedores de serviços do mundo têm na oferta da Hansen: um portfólio de produtos preparado para o futuro, décadas de experiência da Hansen e um compromisso contínuo com o cliente. Com a escalabilidade operacional, análises e ferramentas de atendimento ao cliente que o Hansen CCB oferece, estamos bem posicionados para possibilitar uma nova era de conectividade para uma grande base de consumidores na América do Sul".

A Hansen Suite for Communications, Technology & Media possibilita que os fornecedores de serviços criem e implementem novos modelos de negócios por meio da inovação acelerada de produtos.

Para mais informações sobre a Hansen, acesse www.hansencx.com.

Sobre a Hansen

A Hansen Technologies (ASX: HSN) é uma fornecedora global líder de softwares e serviços para os setores de comunicações, mídia, energia e serviços públicos. Com seu premiado portfólio de software, a Hansen atende clientes em mais de 80 países, ajudando a criar, vender e entregar novos produtos e serviços, gerenciar e analisar dados de clientes e controlar processos críticos de gestão de receita e suporte ao cliente.

Para mais informações, acesse www.hansencx.com

Sobre a DIRECTV Latin America

A DIRECTV oferece soluções de conectividade e experiências de entretenimento digital de alto nível por meio da aquisição, produção e distribuição de conteúdo exclusivo de esportes e entretenimento, excelência no atendimento ao cliente e uso contínuo das tecnologias mais avançadas para entretenimento digital.

A DIRECTV faz parte da Vrio Corp., que opera em 10 países da América do Sul e do Caribe: Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai. A Vrio é uma fornecedora líder de serviços de entretenimento digital na região, e também atua no Brasil sob a marca SKY, além de deter 61,5% da Tournaments. No total, a Vrio conta com aproximadamente 13,6 milhões de assinantes e mais de 12.000 funcionários em 11 países da América do Sul e do Caribe.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.