Bregal Milestone et Ridango annoncent l'acquisition d'uTrack Software Solutions

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Bregal Milestone, une société de capital-investissement de premier plan en matière de croissance des logiciels en Europe, est heureux d’annoncer que, depuis l’annonce de son investissement de croissance stratégique dans le fournisseur mondial suédois de logiciels de transport public critiques Ridango AS (« Ridango ») le mois dernier, il a également accepté d’acquérir uTrack Software Solutions (« uTrack »).

Fondé en 2011 par Eamonn Hughes et Conor Gildea, uTrack est une société de logiciels basée à Dublin qui fournit une plateforme de données de transport public avec un moteur d'analyse et de prévision en temps réel qui alimente une suite de services logiciels qui prend en charge chaque année près de trois milliards de passagers, plus de 5 millions d'utilisateurs d'application, plus de 150 000 conducteurs et plus de 73 000 véhicules.

Les clients d’uTrack comprennent certains des plus grands fournisseurs de services de transport urbain, interurbain et scolaire en Irlande, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Composée d'Origin, Unity et Rygo, la gamme de produits SaaS de l’entreprise assure l’excellence opérationnelle dans une entreprise de transport public, des outils mobiles pour des équipes de première ligne principalement à distance et une expérience client transformatrice pour les passagers.

L’acquisition d’uTrack visera à renforcer l’offre de Ridango en augmentant les capacités des exploitants de transport longue distance et scolaire, en renforçant sa présence en Europe occidentale et aux États-Unis et en élargissant son offre de produits AVL, en particulier pour les étudiants et les conducteurs. L'expertise combinée de Ridango et uTrack contribuera à accélérer l'innovation grâce à la connectivité en temps réel, aux informations basées sur les données et à l'optimisation des itinéraires, améliorant ainsi l'efficacité et l'expérience des clients et des opérateurs.

Cyrus Shey, managing partner et cofondateur de Bregal Milestone, déclare : « Nous avons identifié uTrack comme un partenaire stratégique convaincant pour Ridango compte tenu de la plateforme logicielle, de la fidèle clientèle constituée des principales institutions du marché et de la présence géographique complémentaire d'uTrack, ce qui en a fait un choix naturel pour l'écosystème Ridango. Nous sommes ravis de soutenir ce regroupement, car il génère d'importantes synergies et accélère la croissance sur les deux plateformes ».

Erki Lipre, fondateur et CEO de Ridango, déclare : « L'acquisition d'uTrack représente un bond en avant stratégique pour Ridango. En combinant nos forces et nos services complémentaires, nous approfondirons les capacités AVL et analytique de Ridango et renforcerons considérablement notre position sur les principaux marchés mondiaux. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Eamonn, Conor et toute l'équipe d'uTrack dans la famille Ridango ».

Et les cofondateurs d'uTrack, Eamonn Hughes et Conor Gildea, de conclure : « Unir nos forces avec celles de Ridango est un moment passionnant pour uTrack. Dès le premier jour, notre mission a été d'améliorer l'expérience des passagers et des exploitants grâce à la technologie. Le partenariat avec Ridango nous permet d'accélérer cette mission et d'accroître notre impact en Europe et en Amérique du Nord tout en continuant d'innover avec une vision commune pour un transport plus intelligent et plus durable ».

Les conditions de la transaction uTrack n'ont pas été divulguées et sont subordonnées à la finalisation de la transaction Ridango.

À propos de Bregal Milestone

Bregal Milestone est l'une des principales sociétés de capital-investissement dans le secteur des logiciels, avec environ 1,3 milliard d'euros de capitaux levés depuis sa création. La société fournit un capital de croissance et un soutien opérationnel pour créer des sociétés de logiciels leaders sur le marché. Bregal Milestone fait partie de Bregal Investments, une plateforme d'investissement mondiale de premier plan gérant plus de 19 milliards d'euros d'actifs. Bregal Milestone a été reconnu par GrowthCap comme l'une des meilleures sociétés d'actions de croissance de 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.bregalmilestone.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Ridango

Ridango est le système d'exploitation logiciel privilégié pour les fournisseurs de transports publics dans le monde entier, spécialisé dans la perception automatique de billets (« AFC »), les systèmes d'information des passagers en temps réel, le suivi automatique de la localisation des véhicules (« AVL ») et la technologie de mobilité en tant que service (« MaaS »). L'entreprise travaille en partenariat avec les autorités organisatrices de transports et les opérateurs pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la durabilité des transports publics, qu'il s'agisse des clients ou des opérateurs.

À propos d'uTrack

Avec une solide expertise dans les transports interurbains, uTrack fournit les outils logiciels numériques, l'innovation et l'expertise qui permettent aux entreprises de transport public du monde entier d'optimiser leurs opérations et de fournir des services plus ciblés et fiables qui répondent aux demandes de communautés entières en renforçant la fréquentation, la fidélité et la satisfaction des passagers grâce à la dernière génération de technologies d'information des passagers en temps réel.

