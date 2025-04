Debiopharm e Oncodesign Services avviano una collaborazione strategica per dare impulso ai radiofarmaci nella ricerca preclinica

MARTIGNY, Svizzera e DIGIONE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Debiopharm Research & Manufacturing S.A. (Debiopharm, www.debiopharm.com), un'azienda biofarmaceutica globale con sede in Svizzera che opera nell'ambito della cura del cancro e delle malattie infettive, e Oncodesign Services (www.oncodesign-services.com), una CRO leader specializzata nella scoperta di farmaci e nei servizi preclinici, hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo di licenza per l'uso della tecnologia AbYlink™ per i servizi preclinici.

AbYlink™ è una tecnologia di bioconiugazione regioselettiva ideale per la preparazione di coniugati da utilizzare in applicazioni terapeutiche e diagnostiche non invasive. Oncodesign Services utilizzerà tale tecnologia all'avanguardia per la preparazione di coniugati anticorpo-chelante da impiegare in studi preclinici per ottenere informazioni sull'efficacia predittiva di approcci terapeutici innovativi nella radioterapia molecolare e, in particolare, nella radioimmunoterapia in ambito oncologico.

