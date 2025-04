全球第一個水泥和混凝土低碳評等系統推出

該全球系統旨在激勵採購更具永續性的建築材料

該系統將提供透明度和信任,協助各國政府和企業辨識並購買更具永續性的水泥和混凝土,水泥和混凝土是僅次於水的全球使用最廣泛的物質

GCCA水泥和混凝土低碳評等

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球水泥與混凝土協會(GCCA)宣布推出水泥和混凝土低碳評等(LCR)系統。這是第一個透明的全球評等系統,能夠根據碳足跡對水泥和混凝土進行辨識。該評等系統旨在透過使用清晰、直覺式的從AA到G的等級劃分,協助客戶在選擇建築材料時優先考量永續性。 受歐盟能源效能證書和美國房屋能源評等系統等知名評估方案的啟發,LCR提供了一個簡單、透明且適應性強的工具,協助世界各地的建築商、建築師、政府、規劃人員和消費者做出更明智、更具永續性的選擇。 GCCA執行長Thomas Guillot表示:「水泥和混凝土是現代生活的基礎——從我們居住和工作的建築,到我們出行的道路,以及支撐潔淨用水和綠色能源的基礎設施,無處不在。隨著全球對永續建築的需求不斷成長,提高建築材料碳足跡透明度的需求比以往任何時候都更加關鍵。」 「我們的低碳評等系統支援更具永續性的採購實務,並將協助整個價值鏈加快脫碳進程。」 該評等系統設計得易於辨識——透過一個簡單的視覺化圖形就能清晰地顯示產品的評等。水泥和混凝土的碳評等系統提供了一致性和可比性。各國可以直接採用全球評等標準,或者在當地碳核算與全球標準不同時對其進行調整。 聯合國工業發展組織(UNIDO)能源系統與脫碳部門負責人Riccardo Savigliano表示:「這是在統一全球低排放水泥和混凝土的定義以支援脫碳方面邁出的重大步伐。」 隨著一些知名建築專案已經展示了低碳水泥和混凝土的使用,該產業正在取得重要進展。這個全球評等系統的推出代表在實現更高永續性道路上的又一個里程碑。 Bouygues Bâtiment International脫碳與永續設計專家Marlène Dance表示: 「我們相信,一個由所有國家採用並被所有混凝土供應商使用的全球統一的碳評等系統將改變遊戲規則。」 「我們認為,一個為建築團隊量身打造的簡單、易用的工具擁有巨大的價值。它將協助我們的現場工作人員更好地理解和管理他們所使用的混凝土的碳足跡。」 Guillot先生補充道:「有了這個評等系統,各國政府、政策制定者和私人部門現在可以在採購過程中優先選擇低碳水泥和混凝土,這反過來將進一步促使該產業專注於這些基本建築材料的脫碳。」 致編輯 該評等系統旨在與環境產品聲明(EPD)一起使用——根據定義,環境產品聲明需經過第三方驗證。 該評等系統使用以每公噸水泥和每立方公尺混凝土產品所含二氧化碳當量(ECO2e/m3)為單位的數值定義,也稱為全球暖化潛勢(GWP),其計算依據是環境產品聲明(EPD)標準。「低碳」和「近零」碳排放的這些產品定義靈感來自國際能源署對水泥生產的定義以及GCCA《2050年水泥和混凝土產業實現混凝土淨零排放路線圖》。 GCCA的水泥評等系統可以在各國採用和應用。德國已經提供了一個成功的範例。德國聯邦經濟事務和氣候行動部與德國水泥協會(VDZ)制定了一個與GCCA系統完全一致的方案,並且該方案已經實施。 GCCA與潔淨能源部長級會議工業深度脫碳倡議(IDDI)以及各利害關係人合作,為混凝土制定了一套全球適用的定義。這些定義在絕大多數國家都可以直接使用。如果某個國家在產品碳核算方面有不同的做法,可以對評等進行調整。英國已經完成了這一調整。 GCCA的水泥和混凝土評等可以與國家和地方基線和目標結合使用,以支援低碳採購。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

