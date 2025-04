Bregal Milestone e Ridango annunciano l'acquisizione di uTrack Software Solutions

LONDRA--( BUSINESS WIRE )--Bregal Milestone, una delle principali società europee di private equity per la crescita nel settore software, oggi ha annunciato un importante investimento di crescita strategico in Ridango, una software house globale che sviluppa applicazioni cruciali per il settore del trasporto pubblico. L’investimento è stato effettuato in collaborazione con il fondatore Erki Lipre e il gruppo dirigente Ridango. I termini dell’operazione non sono stati comunicati. Fondata nel 2009,...