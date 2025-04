American Axle & Manufacturing kiest voor aThingz om de wendbaarheid, voorspelbaarheid en responsiviteit van hun wereldwijde logistieke supply chain te verbeteren

SOUTHFIELD, Mich.--(BUSINESS WIRE)--aThingz, een nieuwe generatie leverancier van beheerde Supply Chain as a Service (SCaaS)-oplossingen, kondigt aan dat American Axle & Manufacturing (AAM) het DAKSA AI-platform heeft gekozen ter ondersteuning van zijn digitale transformatiestrategie. De keuze voor het aThingz DAKSA-platform is gebaseerd op het unieke, baanbrekende aanbod van AI-gestuurde microservices, de architectuur, procesinnovatie en het vermogen om AAM de hoogste kwaliteit service en waarde te bieden.

De nieuwe digitale mogelijkheden zullen de zichtbaarheid van het netwerk verbeteren, de uitvoering gedurende de week versterken en procesverbeteringen in alle operationele AAM-segmenten stimuleren.

