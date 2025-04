Debiopharm et Oncodesign Services entament une collaboration stratégique pour faire progresser les médicaments radiopharmaceutiques dans la recherche préclinique

MARTIGNY, Suisse & DIJON, France--(BUSINESS WIRE)--Debiopharm Research & Manufacturing S.A. (Debiopharm, www.debiopharm.com), société biopharmaceutique internationale basée en Suisse dont l’ambition est de guérir le cancer et les maladies infectieuses, et Oncodesign Services (www.oncodesign-services.com), une CRO de premier plan spécialisée dans la découverte de médicaments et les services précliniques, annoncent la signature d’un accord de licence pour l’utilisation de la technologie AbYlink™ dans le cadre d’activités précliniques.

AbYlink™ est une technologie de bioconjugaison régiosélective idéalement adaptée à la préparation de conjugués destinés à des applications thérapeutiques et diagnostiques non invasives. Oncodesign Services utilisera cette technologie de pointe pour préparer des conjugués anticorps-chélateur qui seront évalués dans des études précliniques afin de mieux comprendre l’efficacité prédictive de nouvelles approches thérapeutiques en radiothérapie moléculaire, et en particulier en radio-immunothérapie dans le contexte du cancer. Un poster conjoint sera présenté lors du congrès annuel 2025 de l’AACR afin de décrire l’utilisation de la technologie non invasive en radio-immunothérapie, en ciblant des modèles animaux porteurs de tumeurs HER2+.

« Nous avons démontré l’efficacité de cette technologie puissante pour conjuguer rapidement et de manière covalente, en une seule étape, n’importe quel anticorps disponible sur le marché avec un produit d’imagerie. Notre collaboration stratégique avec Oncodesign Services permet d’élargir l’accès aux applications d’imagerie non invasive et leur utilisation, et offre une solution innovante aux partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques pour intégrer l’imagerie dans le développement de nouveaux traitements de type anticorps et conjugué anticorps-médicament (ADC) », a commenté Frédéric Lévy, responsable scientifique chez Debiopharm.

Aidan Synnott, PDG d’Oncodesign Services, a déclaré « nous sommes heureux d’intégrer cette technologie de pointe dans notre portefeuille pour nos clients. La technologie AbYlink™ présente l’avantage de générer des lots reproductibles d’anticorps bioconjugués et d’ADC qui garantissent la spécificité et l’efficacité de la radiothérapie ciblée. »

À propos de AbYlink™

AbYlink™ est une technologie de conjugaison chimique régiosélective polyvalente et rapide utilisée pour préparer des conjugués diagnostiques ou thérapeutiques. Cette méthode en une étape permet d’obtenir une conjugaison stable sur des sites définis et invariables du domaine Fc d’un anticorps ou analogue, sans impact sur les régions de liaison à l’antigène. Elle permet une conjugaison homogène et reproductible de charges utiles (par ex. un chélateur pour le radiomarquage, un colorant fluorescent ou un médicament) à des anticorps ou à des ADC. L’applicabilité universelle de la technologie a été démontrée pour divers isotypes d’anticorps et charges utiles.

À propos de Debiopharm Research & Manufacturing

Debiopharm Research & Manufacturing fabrique des traitements contre le cancer de la prostate, le cancer du sein et la puberté précoce, notamment sur son site de Martigny, où la société emploie deux cents personnes. Il s’agit d’une filiale de Debiopharm, entreprise pharmaceutique dont le siège est situé à Lausanne, en Suisse. Debiopharm est une entreprise innovante qui consacre plus de 90 % de ses ressources à l’innovation et au développement de nouveaux médicaments. Elle a pour mission de développer des traitements innovants ciblant de grands besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l’oncologie et maladies infectieuses. Dans l’optique de combler le fossé entre les produits issus de découvertes révolutionnaires et leur accès par les patients dans la vie réelle, nous identifions des molécules et technologies à fort potentiel en vue d’une acquisition de licence, nous démontrons cliniquement leur innocuité et leur efficacité, puis nous sélectionnons des partenaires de commercialisation pharmaceutique afin qu’un maximum de patients puissent y avoir accès à l’échelle mondiale.

Pour de plus amples informations, consultez le site internet : www.debiopharm.com

Suivez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/debiopharminternational/

À propos de Oncodesign Services

Oncodesign Services est une organisation de recherche contractuelle spécialisée dans la découverte de médicaments et le développement préclinique. La société travaille avec des partenaires biopharmaceutiques mondiaux pour faire progresser les thérapies dans les domaines de l’oncologie, de l’inflammation et des maladies infectieuses grâce à des services intégrés en sciences des protéines, biologie structurale, chimie médicinale, pharmaco-imagerie, DMPK et pharmacologie in vivo/in vitro. Oncodesign Services dispose de sites européens en France et aux Pays-Bas.

Pour de plus amples informations, consultez le site internet : www.oncodesign-services.com

Suivez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/oncodesign/