Lancio del primo sistema al mondo di classificazione di basse emissioni di carbonio per cemento e calcestruzzo

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--La Global Cement and Concrete Association (GCCA) ha annunciato il lancio del Low Carbon Ratings (LCR) for Cement and Concrete, un sistema di classificazione globale trasparente unico nel suo genere che consentirà l'identificazione di cemento e calcestruzzo sulla base delle loro impronte di carbonio. Il sistema di classificazione è stato sviluppato per aiutare i clienti a dare priorità alla sostenibilità al momento di selezionare i materiali edili, grazie a una scala chiara intuitiva di valutazioni da AA a G scale.

Ispirato a schemi di valutazione ben noti come gli attestati di prestazione energetica dell'UE e l'Home Energy Rating System degli Stati Uniti, l'LCR offre uno strumento semplice, trasparente e adattabile che aiuterà costruttori, architetti, governi, urbanisti e consumatori di ogni parte del mondo a prendere decisioni più informate e sostenibili.

Thomas Guillot, CEO della GCCA, ha affermato: "Cemento e calcestruzzo sono alla base della vita moderna, dagli edifici in cui viviamo e lavoriamo, alle strade che percorriamo, alle infrastrutture che supportano l'acqua pulita e l'energia verde. Con la crescita della domanda globale di edilizia sostenibile, la necessità di una maggiore trasparenza in materia di impronta di carbonio dei materiali da costruzione è diventata più che mai importante.

Il nostro sistema di classificazione Low Carbon Ratings sostiene pratiche di approvvigionamento più sostenibili e consentirà all'intera catena del valore di accelerare la decarbonizzazione".

Il sistema di classificazione è stato sviluppato per essere facilmente riconoscibile, con una semplice grafica visiva che indica chiaramente la classificazione di un prodotto. Il sistema di classificazione del carbonio per cemento e calcestruzzo offre uniformità e comparabilità. I diversi Paesi possono adottare le classificazioni globali così come sono, oppure adattarle se il calcolo del carbonio differisce dalle norme globali.

Riccardo Savigliano, Chief, Energy Systems and Decarbonization Unit, UNIDO ha affermato: "Si tratta di un enorme passo in direzione dell'armonizzazione delle definizioni globali di cemento e calcestruzzo a basse emissioni a sostegno della decarbonizzazione".

Con importanti progetti edilizi che stanno già dimostrando l'uso di cemento e calcestruzzo a basse emissioni di carbonio, il settore sta registrando importanti progressi. Il lancio di questo sistema di classificazione globale segna un ulteriore traguardo in direzione di una maggiore sostenibilità.

Marlène Dance – Decarbonisation & Sustainable Design Expert, Bouygues Bâtiment International ha affermato: "Siamo convinti che un sistema di classificazione del carbonio coerente a livello globale, adottato da tutti i Paesi e utilizzato da tutti i fornitori di calcestruzzo, rappresenterebbe una svolta.

Riteniamo che uno strumento semplice e facile da usare, realizzato su misura per le squadre edili, possa offrire un grande valore. Aiuterà le nostre squadre di cantiere a comprendere e gestire meglio l'impronta di carbonio del calcestruzzo che utilizzano".

Guillot ha aggiunto: "Con questo sistema di valutazione, i governi, i responsabili politici e il settore privato possono dare priorità al cemento e al calcestruzzo a basse emissioni di carbonio durante il processo di acquisto, il che a sua volta stimolerà ulteriormente l'attenzione dell'industria per la decarbonizzazione di questi materiali da costruzione essenziali."

Nota per gli editori

Il sistema di classificazione è stato sviluppato per essere utilizzato assieme alle Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), che per definizione sono verificate da terze parti.

Il sistema di valutazione utilizza definizioni numeriche in unità di anidride carbonica equivalente incorporata per tonnellata di cemento e per metro cubo di prodotto in calcestruzzo (ECO2e /m3), anche denominate potenziale di riscaldamento globale (GWP), calcolate secondo gli standard delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD). Tali definizioni di prodotto per le emissioni di carbonio "basse" e "pari a zero" sono state ispirate dalle definizioni di produzione di cemento dell'Agenzia internazionale per l'energia e dalla GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete.

Il sistema di classificazione del cemento della GCCA può essere adottato e applicato nei vari Paesi. La Germania offre già un esempio operativo. Il Ministero federale tedesco per gli Affari economici e l'azione per il clima e la VDZ (l'associazione tedesca del cemento) hanno sviluppato un programma completamente in linea al sistema della GCCA, che è già stato implementato.

La GCCA ha collaborato con la Clean Energy Ministerial Industrial Deep Decarbonisation Initiative (IDDI) e con le parti interessate per creare una serie di definizioni applicabili a livello globale per il cemento. Queste sono pronte per essere utilizzate nella grande maggior parte dei Paesi. Qualora un Paese abbia adottato una procedura diversa per la contabilizzazione del carbonio dei prodotti, è possibile adeguare le classificazioni. Ciò è già stato fatto nel Regno Unito.

Le classificazioni del cemento e del calcestruzzo della GCCA possono essere utilizzate con valori di riferimento e obiettivi nazionali e locali per sostenere gli acquisti a basse emissioni di carbonio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.