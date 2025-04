Aztec Group et Lantern nouent une alliance stratégique destinée à améliorer l'accès aux données des fonds et à optimiser l'expérience client sur les marchés privés

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Les marchés privés sont actuellement à un tournant décisif : on assiste à une forte poussée de la demande de données plus accessibles et rationalisées sur les fonds, stimulée par les sociétés de gestion et par les investisseurs (qui souhaitent plus de transparence, de rapidité et de collaboration). Pour répondre à cette demande, Aztec Group, prestataire de services destinés aux fonds et aux entreprises, s'est associé à Lantern, une plateforme innovante de veille stratégique, pour optimiser l'accès des clients à des données de grande qualité sur les fonds, accessibles à la demande, ce qui facilitera le processus de prise de décision fondée sur les données.

Will Relf, Directeur des données chez Aztec Group, a déclaré : « Dans un secteur en constante évolution, l'accès à des données de grande qualité en temps réel n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients puissent mener leurs activités en toute confiance, en s'appuyant sur des données fiables. Notre collaboration avec Lantern nous permet de renforcer notre capacité à fournir à nos clients des solutions de pointe qui leur donnent accès, à la demande, à des données sur les fonds. Ces données sont entièrement intégrées à nos registres comptables et à d'autres sources de données clés ».

Grâce à l'intégration de Lantern à son offre de données globale, Aztec Group entend offrir à ses clients la possibilité d'améliorer la transparence et l'accès en temps réel à leurs données sur les fonds.

Tony Poulson, Directeur financier de Lantern, a ajouté : « Les sociétés de gestion sont de plus en plus à la recherche de solutions connectées et collaboratives qui leur permettent de consulter et d'utiliser leurs données en toute confiance. Notre partenariat avec Aztec Group a pour objectif de définir une nouvelle référence dans le domaine de la “prise de décision fondée sur les données” au sein du secteur. Grâce à l'association des données soigneusement sélectionnées d'Aztec Group et de la technologie de pointe de Lantern, nous apportons aux entreprises des marchés privés l'assurance nécessaire pour prendre des décisions fondées sur les données de manière plus connectée et plus réactive. »

Ce partenariat met en évidence le rôle croissant de la technologie sur les marchés privés et illustre de quelle façon des entreprises comme Aztec Group et Lantern coopèrent actuellement pour répondre aux attentes croissantes des sociétés de gestion et des investisseurs. L'intégration d'outils avancés d'analyse de données aux services d'administration de fonds via ce partenariat permettra de définir de nouvelles normes de collaboration entre les administrateurs et leurs clients dans le domaine des données.

À propos de Lantern

Créée en 2022, la société Lantern fournit une plateforme technologique qui permet de rendre les données des marchés privés accessibles et exploitables pour les sociétés de gestion. Reposant sur une science des données à la pointe du progrès et sur des données en temps réel, auditées et détaillées, cette solution révolutionnaire permet d'interroger et de contrôler les données relatives aux fonds et aux portefeuilles, pour en favoriser la performance. Pour plus d'informations, consultez le site www.lantern.ai.

À propos d'Aztec Group

Aztec Group, société créée à Jersey en 2001, est un administrateur de fonds de premier plan au niveau mondial, qui emploie plus de 2 000 personnes réparties dans six pays. Depuis sa création, sa taille et sa présence ont évolué, mais son éthique orientée client est restée inchangée. Aztec Group s'engage à développer des partenariats à long terme avec ses clients et à offrir une excellence opérationnelle à chaque étape du cycle de vie des fonds.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.