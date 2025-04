全球首个水泥和混凝土低碳评级系统推出

该全球系统旨在激励采购更具可持续性的建筑材料

该系统将提供透明度和信任,帮助各国政府和企业识别并购买更具可持续性的水泥和混凝土,水泥和混凝土是仅次于水的全球使用最广泛的物质

GCCA水泥和混凝土低碳评级

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球水泥与混凝土协会(GCCA)宣布推出水泥和混凝土低碳评级(LCR)系统。这是首个透明的全球评级系统,能够根据碳足迹对水泥和混凝土进行识别。该评级系统旨在通过使用清晰直观的从AA到G的等级划分,帮助客户在选择建筑材料时优先考虑可持续性。 受欧盟能源性能证书和美国房屋能源评级系统等知名评估方案的启发,LCR提供了一个简单、透明且适应性强的工具,帮助世界各地的建筑商、建筑师、政府、规划人员和消费者做出更明智、更具可持续性的选择。 GCCA首席执行官Thomas Guillot表示:“水泥和混凝土是现代生活的基础——从我们居住和工作的建筑,到我们出行的道路,以及支撑清洁用水和绿色能源的基础设施,无处不在。随着全球对可持续建筑的需求不断增长,提高建筑材料碳足迹透明度的需求比以往任何时候都更加关键。 我们的低碳评级系统支持更具可持续性的采购实践,并将助力整个价值链加速脱碳进程。” 该评级系统设计得易于识别——通过一个简单的可视化图形就能清晰地表明产品的评级。水泥和混凝土的碳评级系统提供了一致性和可比性。各国可以直接采用全球评级标准,或者在当地碳核算与全球标准不同时对其进行调整。 联合国工业发展组织(UNIDO)能源系统与脱碳部门负责人Riccardo Savigliano表示:“这是在统一全球低排放水泥和混凝土的定义以支持脱碳方面迈出的重大步伐。” 随着一些知名建筑项目已经展示了低碳水泥和混凝土的使用,该行业正在取得重要进展。这个全球评级系统的推出标志着在实现更高可持续性道路上的又一个里程碑。 Bouygues Bâtiment International脱碳与可持续设计专家Marlène Dance表示: “我们相信,一个由所有国家采用并被所有混凝土供应商使用的全球统一的碳评级系统将改变游戏规则。” “我们认为,一个为建筑团队量身定制的简单、易用的工具有着巨大的价值。它将帮助我们的现场工作人员更好地理解和管理他们所使用的混凝土的碳足迹。” Guillot先生补充道:“有了这个评级系统,各国政府、政策制定者和私营部门现在可以在采购过程中优先选择低碳水泥和混凝土,这反过来将进一步促使该行业专注于这些基本建筑材料的脱碳。” 致编辑 该评级系统旨在与环境产品声明(EPD)一起使用——根据定义,环境产品声明需经过第三方验证。 该评级系统使用以每吨水泥和每立方米混凝土产品所含二氧化碳当量(ECO2e/m3)为单位的数值定义,也称为全球变暖潜能值(GWP),其计算依据是环境产品声明(EPD)标准。“低碳”和“近零”碳排放的这些产品定义灵感来自国际能源署对水泥生产的定义以及GCCA《2050年水泥和混凝土行业实现混凝土净零排放路线图》。 GCCA的水泥评级系统可以在各国采用和应用。德国已经提供了一个成功的范例。德国联邦经济事务和气候行动部与德国水泥协会(VDZ)制定了一个与GCCA系统完全一致的方案,并且该方案已经实施。 GCCA与清洁能源部长级会议工业深度脱碳倡议(IDDI)以及各利益相关方合作,为混凝土制定了一套全球适用的定义。这些定义在绝大多数国家都可以直接使用。如果某个国家在产品碳核算方面有不同的做法,可以对评级进行调整。英国已经完成了这一调整。 GCCA的水泥和混凝土评级可以与国家和地方基线和目标结合使用,以支持低碳采购。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

