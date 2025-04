Bregal Milestone en Ridango kondigen de overname van uTrack Software Solutions aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Bregal Milestone, een toonaangevende Europese groeiparticipatiemaatschappij gespecialiseerd in software, kondigt met genoegen aan dat, gezien de aankondiging van haar strategische groei-investering vorige maand in Ridango AS (“Ridango”), de Zweedse internationale leverancier van missiekritieke software voor openbaar vervoer, het bedrijf ook een akkoord heeft bereikt om uTrack Software Solutions (“uTrack”) over te nemen.

Het bedrijf uTrack, opgericht in 2011 door Eamonn Hughes en Conor Gildea, is een softwarebedrijf gevestigd in Dublin dat een dataplatform voor het openbaar vervoer verstrekt met een engine voor realtime analyse en prognose die een aantal softwareservices voedt die jaarlijks bijna 3 miljard passagiers, meer dan 5 miljoen app-gebruikers, meer dan 150.000 bestuurders en meer dan 73.000 voertuigen ondersteunt.

