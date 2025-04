UPS acquisterà Andlauer Healthcare Group per 1,6 miliardi di dollari, rafforzando la sua gamma globale di proposte nella complessa logistica sanitaria

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--UPS (NYSE: UPS) oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per acquisire Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) (“AHG”), una società nordamericana di gestione delle catene di fornitura con sede in Canada e che offre logistica personalizzata con terze parti e soluzioni di trasporto specializzate nella catena del freddo per il settore sanitario.

Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di AHG riceveranno 55,00 dollari canadesi per azione in contanti, ossia un prezzo di acquisto totale di circa 2,2 miliardi di dollari canadesi (1,6 miliardi di dollari statunitensi).

