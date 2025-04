UPS neemt Andlauer Healthcare Group over voor $1,6 miljard, waarmee het bedrijf haar wereldwijde aanbod op gebied van complexe logistiek voor gezondheidszorg versterkt

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--UPS (NYSE: UPS) maakte vandaag bekend dat het bedrijf een definitief akkoord heeft bereikt voor de overname van Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) (“AHG”), een toonaangevend Noord-Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in het beheer van de toeleveringsketen, met hoofdzetel in Canada, dat gepersonaliseerde logistiek van derden en gespecialiseerde oplossingen voor koudeketentransport voor de sector van de gezondheidszorg aanbiedt.

Volgens de voorwaarden van het akkoord zullen AHG-aandeelhouders CAD $55,00 per aandeel in contanten ontvangen, wat een totale aankoopprijs van ongeveer CAD $2,2 miljard (USD $1,6 miljard) vertegenwoordigt.

