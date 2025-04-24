Thales攜手Michelin，以創新仿真軟件推動軟件收入增長

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 近日，全球領先的技術與安全解決方案提供商Thales 宣布，已與輪胎製造商Michelin達成合作，利用Sentinel軟件貨幣化平台保護其知識產權，並向全球客戶部署其軟件產品。

作為全球規模最大、歷史最悠久、備受行業認可的輪胎製造商之一，Michelin以其覆蓋從自行車到航天飛行器等廣泛應用的輪胎而聞名。如今，該公司正加速轉向以軟件為主導的收入模式。其中，TameTire便是Michelin推出的一款仿真軟件，它讓汽車製造商和賽車團隊能夠高精確度地模擬輪胎在真實駕駛環境中的性能表現。

TameTire運用複雜的演算法，可預測輪胎在面對各種力、扭矩和溫度作用下的反應，不僅協助製造商以更低的成本生產操控效能更佳的車型，也使賽車團隊能夠在更便捷、更安全的環境中進行測試並完成賽前調校。

除了TameTire，Michelin還通過Thales Sentinel平台部署和保護了多款仿真軟件產品，包括Canopy，它利用雲端運算的強大功能和專有的並置求解器，能夠在更短的時間內實現圈速仿真、車輛建模和調校優化；以及SiMiX，該計畫為汽車製造商、賽車團隊和汽車供應鏈合作夥伴提供涵蓋輪胎、底盤和懸架等零組件的資料集服務。

Thales軟件貨幣化業務副總裁Damien Bullot表示，「鑑於Michelin的創新軟件既高度複雜又極具專有性，我們體認到他們需要一個靈活的授權平台，使其既能做到輕鬆部署，又能防範知識產權被盜。Thales Sentinel平台可在兼容其既有基礎架構的前提下，集中管理Michelin的所有軟件授權。我們很高興地看到，此次合作帶來了營運效率的提升和收入增長。」

Michelin TameTire產品負責人Pierre-Yves Mauriere 表示，「身為一家以品質為聲譽基石的企業，在將業務擴大至以軟件為主導的產品時，注重品質對我們至關重要。我們目前在該領域處於市場領先地位，與Thales合作不僅確保我們能夠保護這些寶貴的軟件知識產權，還助力我們成功推出新的訂閱商業模式，擴大基於授權的軟件收入來源。借助Sentinel平台，我們能夠專注於進一步展開軟件方面的創新，並為客戶持續創造價值。」

目前，Michelin依托Sentinel平台，實現本地、雲端以及混合部署的靈活軟件授權管理。TameTire主要采用離線或混合環境部署模式，而Canopy和Simix則完全憑藉Sentinel雲端授權管理器在雲端部署。

關於Thales

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集團每年投入超過40億歐元研發資金用於關鍵創新領域，如人工智能、網絡安全、量子科技、雲技術等。

泰雷茲全球83,000余名員工遍布68個國家和地區，2024年集團銷售收入206億歐元。

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