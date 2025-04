Thales en Michelin stimuleren stijgende software inkomsten met innovatieve simulatiesoftware

MEUDON, Frankrijk--( BUSINESS WIRE )--De resultaten van de 2025 Digital Trust Index – Consumer Edition van Thales, tonen aan dat het vertrouwen in digitale diensten wereldwijd is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In 13 verschillende sectoren wisten alleen verzekeringen, banken en overheden hun vertrouwensniveau stabiel te houden of licht te verbeteren. Geen enkele sector werd door meer dan 50% van de consumenten als betrouwbaar aangemerkt voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor dit on...