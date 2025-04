Extra hoofdsprekers aangekondigd: de 39e jaarlijkse algemene vergadering van de ISDA in Amsterdam!

--(BUSINESS WIRE)--Kom naar de 39e jaarlijkse algemene vergadering (AVA) van de International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) in Amsterdam, van dinsdag 13 mei t/m donderdag 15 mei 2025.

Hoofdsprekers zijn onder meer:

Sarah Breeden, vice-president Financiële Stabiliteit bij de Bank of England

José Manuel Campa, voorzitter van de Europese Bankautoriteit

Luis de Guindos, vice-president, Europese Centrale Bank

Jens Larsen, hoofd Geoeconomics, Eurasia Group

Steven Maijoor, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter Toezicht, De Nederlandsche Bank

Martin Moloney, adjunct-secretaris-generaal van de Raad voor Financiële Stabiliteit

Meer informatie over de conferentie, inclusief een agenda, is beschikbaar op https://agm.isda.org/agenda/.

