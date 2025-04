Engelhart et e.optimum renforcent leur partenariat avec la signature d'un nouveau CAÉ éolien onshore pour soutenir la transition énergétique de l'Allemagne

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Engelhart, le négociant mondial en matières premières et énergies renouvelables, est ravi d’annoncer la signature d’un nouveau contrat d’achat d’électricité (CAÉ) avec e.optimum, l’un des plus grands fournisseurs indépendants d’énergie en Allemagne.

À la suite du premier CAÉ signé en janvier 2025, ce nouvel accord garantit l’électricité renouvelable provenant d’éoliennes terrestres supplémentaires d’une capacité totale d’environ 167 MW de juillet à décembre 2025. Cela représente une énergie verte suffisante pour alimenter environ 31 000 foyers.

Ce second CAÉ marque une expansion significative du partenariat entre les deux sociétés. Il représente une augmentation de 195 % de la capacité contractuelle, portant le total de 86 MW à 253 MW d'énergie éolienne onshore. En outre, l'accord contribue directement à la transition de l'Allemagne vers une économie à zéro émission nette d'ici 2045.

Matthias Seel, Senior Originator Corporate Customers Europe, Engelhart, déclare :

« Ce second CAÉ avec e.optimum marque une nouvelle étape dans notre partenariat commun. En particulier en période d'incertitude économique et de politique énergétique, c'est un signal fort qu'e.optimum et Engelhart maintiennent le cap sur les objectifs clairs de décarbonation en Allemagne. Nous remercions tout particulièrement tous nos collègues et partenaires commerciaux qui ont rendu cet accord possible. »

Sevastos Kavanozis, Head of Renewables Sales & Origination, Engelhart, déclare :

« Notre partenariat approfondi avec e.optimum montre qu’Engelhart continue de développer ses activités dans le domaine des CAÉ. Avec ce second accord, Engelhart fournit désormais de l’électricité à partir de plus de 250 MW d’énergie éolienne terrestre, ce qui est un excellent résultat. »

Boris Käser, CEO d'e.optimum, déclare :

« Notre précieux partenariat avec Engelhart réaffirme notre engagement en faveur d’un avenir durable. Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape pour faire progresser l'utilisation des énergies renouvelables dans l'économie et façonner activement la transition énergétique. Ce n’est qu’au moyen de collaborations solides de ce type que nous pourrons atteindre les objectifs ambitieux en matière de climat. »

À propos d'Engelhart

Engelhart est une société internationale de négoce de matières premières et d’énergies renouvelables qui offre des services d’optimisation énergétique, de gestion de la liquidité et de couverture des risques. Son objectif : renforcer la stabilité du marché et créer de la valeur dans un monde en évolution rapide.

Grâce à l’analyse avancée des données, à l’expertise météorologique et à des technologies exclusives, Engelhart offre à ses clients des capacités performantes de modélisation, de prévision et de négociation, leur permettant d’évoluer avec confiance sur des marchés de l’énergie complexes et en constante évolution.

Engelhart propose des solutions entièrement automatisées et intégrées de gestion de l’énergie renouvelable, conçues pour optimiser la production et maximiser le rendement financier des actifs énergétiques. Cette offre affirme ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique. L’entreprise gère actuellement plus de 4 GW de capacité en énergies renouvelables et opère dans plus de 20 pays. Elle accompagne les producteurs d’énergie, les services publics et les clients industriels à l’échelle mondiale.

Engelhart est idéalement positionnée pour offrir une valeur ajoutée à ses clients tout en contribuant à un avenir plus durable, grâce à une plateforme commerciale mondiale diversifiée englobant les énergies renouvelables, l’électricité, le gaz, les produits agricoles et le fret.

À propos d'e.optimum :

Depuis 2010, e.optimum, l’un des principaux fournisseurs d’énergie indépendants en Allemagne, basé à Offenburg, au sud du pays de Bade, est un partenaire de confiance pour les entreprises, leur offrant des solutions fiables en matière d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel.

Aujourd’hui, e.optimum approvisionne près de 45 000 entreprises et industries à travers l’Allemagne, avec une distribution annuelle de plus de 5 milliards de kilowattheures d’électricité et de gaz naturel. Son portefeuille inclut également des solutions d’énergie verte, notamment de l’électricité et du gaz renouvelables, ainsi qu’e.optimum clean energy, un programme de financement dédié à soutenir la transition vers une énergie propre et durable en Allemagne.

