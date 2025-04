Azizi Developments presenta Azizi Milan, la nuova capitale della moda del Medio Oriente

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Azizi Developments, uno dei principali costruttori privati degli Emirati Arabi Uniti, ha presentato Azizi Milan, una comunità di riferimento pianificata, guidata dai principi della sostenibilità, della natura e della raffinatezza colta della moda italiana, che porterà il fascino senza tempo milanese a Dubai. L'evento di lancio, che accoglierà oltre 10.000 ospiti, si terrà il 23 aprile 2025 nella rinomata Coca-Cola Arena di Dubai, con spettacoli di Tamer Hosny, Nora Fatehi e Sunidhi Chauhan.

Azizi Milan, con un valore totale superiore a 75 miliardi di AED, coprirà un'area di 3,7 milioni di metri quadrati, diventando così una delle più grandi comunità a uso misto di tutti gli Emirati Arabi Uniti. Il piano generale ospiterà una popolazione di 144.000 abitanti, con 800 stanze di hotel da creare.

Mirwais Azizi, fondatore e presidente di Azizi Developments, ha dichiarato: "Proprio come la famosa città di Milano, nota per la sua bellezza ed eleganza, Azizi Milan incarnerà lo spirito della vita italiana, proprio qui a casa nostra: Dubai. Abbiamo riflettuto molto su ogni dettaglio, pensando agli spazi pubblici e alle aree comuni, oltre a creare case tanto sofisticate e sostenibili quanto accoglienti. Come per tutti i nostri altri grandi progetti, ci impegniamo a costruire abitazioni e infrastrutture di altissimo livello che migliorino lo stile di vita di tutti coloro che visiteranno, vivranno e lavoreranno in quella che presto diventerà l'elegante, raffinata e sostenibile capitale della moda del Medio Oriente. È Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, Primo Ministro e Sovrano di Dubai, che grazie alla sua impareggiabile leadership visionaria ha trasformato l'emirato nella città ambita di oggi, ed è con orgoglio che contribuiremo a soddisfare tale domanda con la nostra comunità più grande mai realizzata, Azizi Milan."

Azizi Milan è stata concettualizzata ispirandosi al ricco patrimonio culturale di Milano. I suoi archi audaci e gli elementi di design aggiungono valore all'estetica e alla funzionalità. La comunità incarna la raffinatezza italiana, invitando i futuri proprietari di case a immergersi in uno stile di vita incentrato sul vivere pienamente, dove la bellezza dei momenti quotidiani e i piaceri semplici sono veramente apprezzati. Azizi Milan è pronta a diventare la capitale della moda della regione con la sua rete di strade della moda pedonali, ognuna dedicata al proprio regno fashion, tra cui una per la profumeria, una per i cosmetici e altre per borse, abbigliamento e non solo. Con un'ampia scelta di marchi di alta moda e boutique, oltre a numerosi caffè, ristoranti raffinati e opzioni di intrattenimento notturno, Azizi A costituirà un punto focale per coloro che amano la vivace vita notturna della città, nonché per chi desidera partecipare a sfilate di moda di fama internazionale e altri eventi di alto livello che vi saranno ospitati.

La sostenibilità è una considerazione chiave che guida l'intero sviluppo di questa comunità contemporanea a zero emissioni di carbonio. Per compensare le emissioni, Azizi sosterrà il progetto di riferimento sul carbonio delle mangrovie, nonché gli sviluppi globali delle foreste e del solare certificati da VERRA e dal Gold Standard. Accanto a un'ampia pletora di pratiche di bioedilizia in corso di attuazione, ogni singolo edificio sarà caratterizzato da un proprio giardino pensile splendidamente curato, con la totalità di tutti i tetti, così come tutte le piattaforme e un vasto numero di aree dedicate che circondano le residenze, dove verranno piantati alberi e fiori esotici. Le piscine a sfioro saranno incorniciate da una vegetazione lussureggiante e meticolosamente curata. Attraverso gli ascensori panoramici che costituiscono un'opera architettonica maestosa in ogni edificio, residenti e visitatori potranno godere di una vista panoramica a 360 gradi sulla splendida natura della comunità, sulle sue numerose fontane e giochi d'acqua e sulla sua vasta gamma di campi sportivi e altre strutture che arricchiranno la vita e promuoveranno un senso di comunità e appartenenza.

Azizi Milan è un paradiso dinamico e autosufficiente con progetti residenziali, un vasto centro commerciale, hotel di lusso, quartieri commerciali, spazi per uffici e servizi essenziali per lo stile di vita, tra cui scuole, asili nido, moschee, strutture per il benessere e parchi. Le sue torri più alte, che modelleranno lo skyline settentrionale, raggiungeranno i 70 piani, mentre quelle di altezze medio-basse, dai 25 ai 35 piani, costituiranno la parte centrale del complesso, facilitando il passaggio a un'atmosfera residenziale più tranquilla e silenziosa.

Grazie alla sua posizione strategica sull'iconica Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), una delle arterie più importanti degli Emirati Arabi Uniti che collega Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman e Ras Al Khaimah, Azizi Milan offre un'accessibilità senza pari. Oltre al fascino della sua posizione, vanta una brevissima distanza dal resto della comunità, a meno di 5 minuti a piedi dalla più vicina futura stazione della metropolitana Blue Line.

Fonte: AETOSWire