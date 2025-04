ID LOGISTICS : BON DÉBUT D’ANNÉE AVEC UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +17,9% AU 1ER TRIMESTRE 2025

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2025.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « Dans le prolongement du deuxième semestre de l’année 2024, ID Logistics enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires au cours du premier trimestre 2025. Le Groupe continue de bénéficier d’un portefeuille clients diversifié, de la confiance de leaders mondiaux, notamment dans les secteurs de la grande consommation et de l’e-commerce et d’une activité équilibrée en termes d’exposition géographique. Ses prestations de logistique contractuelle sont exclusivement tournées vers la logistique domestique et démontrent une bonne résilience face à l’évolution du contexte économique mondial. Par ailleurs, le bon niveau de croissance embarquée et le nombre soutenu d’appels à projets devraient permettre à ID Logistics de poursuivre son fort développement en 2025 ».

Chiffre d’affaires, en M€ 2025 2024 Variation Variation à données comparables* 1er trimestre 867,8 736,3 +17,9% +17,7% Expand

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2025 : +17,9% (+17,7% À DONNÉES COMPARABLES)

ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires de 867,8 M€ au 1er trimestre 2025, en progression de +17,9%.

Retraitée d’un effet de change légèrement favorable au cours du trimestre, la croissance est de +17,7% à données comparables par rapport au 1er trimestre 2024.

Au cours du 1er trimestre 2025, on observe en particulier :

Un très bon niveau d’activité en France avec un chiffre d’affaires en hausse de +15,8% (27% du chiffre d’affaires du Groupe) dans le prolongement du fort rebond enregistré au 4 ème trimestre 2024 ;

trimestre 2024 ; Une progression du chiffre d’affaires en Europe hors France (47% du chiffre d’affaires du Groupe) de +13,5% à données comparables ;

Une forte dynamique qui se poursuit aux Etats-Unis (18% du chiffre d’affaires du Groupe), avec un chiffre d’affaires en nette augmentation, +33,6% à données comparables ;

Une croissance de +17,4% à données comparables pour l’Amérique latine et l’Asie (8% du chiffre d’affaires du Groupe).

Au cours du trimestre écoulé, ID Logistics a démarré 6 nouveaux dossiers.

NOUVEAUX CONTRATS

ID Logistics a répondu à un nombre soutenu d’appels d’offres au cours du 1er trimestre 2025. A titre d’exemple, le Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants :

En France, après l’ouverture en début d’année d’une première activité, ID Logistics poursuit sa collaboration avec METRO, acteur de référence dans la distribution alimentaire pour les professionnels de la restauration, avec un nouveau site situé à La Brède, près de Bordeaux. Cet entrepôt de 17 000 m² géré en tri-température accueille des produits secs, frais et surgelés.

En Allemagne, ID Logistics renforce son partenariat international avec un leader mondial du e-commerce en ouvrant une plateforme de 68 000 m² dans le Land de Hesse. Ce site gèrera jusqu’à 2 millions de référence et emploiera à terme près de 700 personnes.

Aux Etats-Unis, dans le Wisconsin, le Groupe ouvre pour le même client leader du e-commerce un nouveau site de 31 000 m² qui emploie 350 personnes.

ID Logistics continue d’accompagner également un leader mondial des boissons et snacking dans la refonte de sa logistique sur le territoire américain et a démarré une nouvelle activité dans l’état de Georgie sur un site de 20 000 m² qui emploie 80 personnes.

ID Logistics continue d’accompagner également un leader mondial des boissons et snacking dans la refonte de sa logistique sur le territoire américain et a démarré une nouvelle activité dans l’état de Georgie sur un site de 20 000 m² qui emploie 80 personnes. Au Brésil, ID Logistics commence une activité pour un des leaders mondiaux de la mode, nouveau client du Groupe. Basé dans l’état du Minas Gerais, ce site évoluera au long du contrat de 24 000 m² et 150 personnes à 43 000 m² et 350 personnes.

PERSPECTIVES

Tout en tenant compte des évolutions du contexte macro-économique mondial, ID Logistics considère être globalement bien positionné pour poursuivre sa croissance : le Groupe opère exclusivement des opérations de logistique domestiques, au service de clients leaders internationaux, principalement dans les secteurs de la grande consommation et du e-commerce. Au cours des dernières années, le Groupe a démontré sa capacité d’adaptation et la robustesse de son business model grâce à sa proximité client, sa capacité d’innovation et à son portefeuille d’activité diversifié et géographiquement bien réparti.

ID Logistics entend capitaliser sur le bon niveau de croissance embarquée et le nombre important d’appels à projets pour poursuivre son développement à un rythme élevé. Le Groupe confirme également sa volonté d’utiliser sa bonne capacité d’investissement pour réaliser des opérations de croissance externe.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025 : le 23 juillet 2025, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS :

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’€ en 2024.

ID Logistics gère près de 450 sites implantés dans 18 pays représentant plus de 9 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 42 000 collaborateurs.

Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce, produits de grande consommation et cosmétique, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120 (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Chiffre d’affaires, en M€ 2025 2024 Variation Variation à données comparables* 1er trimestre France 230,5 199,0 +15,8% +15,8% Europe (hors France) 405,9 354,0 +14,7% +13,5% Amérique du Nord 160,8 116,7 +37,8% +33,6% Autres 70,6 66,6 +6,0% +17,4% Total 867,8 736,3 +17,9% +17,7% Expand

VARIATION À DONNÉES COMPARABLES

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID Logistics en excluant l’impact :

- des variations de périmètre : la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période;

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le taux de change de la période en cours.

