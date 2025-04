Engelhart e e.optimum rafforzano la loro partnership tramite la sottoscrizione di un ulteriore accordo PPA di acquisto di energia eolica onshore a sostegno della transizione energetica della Germania

BERLINO--( BUSINESS WIRE )--Engelhart, azienda globale che commercia in materie prime e rinnovabili, è lieta di annunciare la sigla di un nuovo Power Purchase Agreement (PPA) con e.optimum, tra i maggiori fornitori indipendenti di energia della Germania. L'accordo garantisce energia rinnovabile da asset eolici onshore tedeschi dedicati, con la fornitura elettrica in programma tra febbraio e dicembre del 2025. Con una capacità totale di circa 86MW, l'accordo genererà energia sufficiente per circa...