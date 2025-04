De nouveaux conférenciers sont annoncés pour la 39e assemblée générale annuel de l'ISDA à Amsterdam!

--(BUSINESS WIRE)--Rejoignez l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) à l'occasion de sa 39e assemblée générale annuelle à Amsterdam, du mardi 13 au jeudi 15 mai 2025.

Parmi les conférenciers figurent :

Sarah Breeden , vice-gouverneure chargée de la stabilité financière à la Banque d'Angleterre

, vice-gouverneure chargée de la stabilité financière à la Banque d'Angleterre José Manuel Campa , président, Autorité bancaire européenne

, président, Autorité bancaire européenne Luis de Guindos , vice-président, Banque centrale européenne

, vice-président, Banque centrale européenne Jens Larsen , responsable de la géoéconomie, Eurasia Group

, responsable de la géoéconomie, Eurasia Group Steven Maijoor , membre exécutif du conseil et président de la supervision, De Nederlandsche Bank

, membre exécutif du conseil et président de la supervision, De Nederlandsche Bank Martin Moloney , secrétaire général adjoint, Financial Stability Board

, secrétaire général adjoint, Financial Stability Board Sid Nadella, directeur, responsable mondial des solutions de marchés de capitaux, Google Cloud

D'autres conférenciers seront annoncés dans les semaines à venir.

Les journalistes accrédités sont invités à assister à l’événement et doivent s’inscrire à l’avance.

Veuillez envoyer votre nom, votre affiliation et vos coordonnées à Christopher Faimali, cfaimali@isda.org , +44 20 3808 9736 Expand

La conférence comprendra des sessions sur:

La gestion des risques géopolitiques

Les prochaines étapes pour Bâle III aux États-Unis, dans l'UE et au Royaume-Uni

L'impact global du mandat de compensation du Trésor américain

L’avenir du programme de l’UE en matière de durabilité

La stabilité financière et le risque de liquidité

La gestion des résiliations de produits dérivés

Des informations complémentaires sur la conférence, y compris un ordre du jour, sont disponibles sur le site web de l'ISDA. Un ordre du jour actualisé sera disponible en temps utile.

Les journalistes sont invités à assister à tous les événements sociaux, y compris la réception de bienvenue avant la conférence, le mardi 13 mai à 19h30.

Veuillez noter que la participation aux événements de soirée est accordée sur une base strictement informelle et à des fins de réseautage uniquement, pas à des fins journalistiques.

QUAND : Les sessions de la conférence se tiendront du mercredi 14 au jeudi 15 mai 2025. La réception de bienvenue avant la conférence aura lieu le mardi 13 mai à 19h30. OÙ : Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11, 1019 BR, Amsterdam, Pays-Bas Expand

Depuis 1985, l'ISDA s'attèle à rendre les marchés mondiaux de produits dérivés plus sûrs et plus efficaces. Aujourd'hui, l'ISDA compte plus de 1 000 institutions membres de 76 pays. Ces membres comprennent un large éventail d'acteurs du marché des produits dérivés, notamment des sociétés, des gestionnaires de placements, des entités gouvernementales et supranationales, des compagnies d'assurance, des sociétés du secteur de l'énergie et des produits de base, ainsi que des banques internationales et régionales. Outre les acteurs du marché, les membres comprennent également des entités clés de l’infrastructure du marché des produits dérivés, tels que les bourses, les intermédiaires, les chambres de compensation et les dépositaires, ainsi que les cabinets d’avocats, les cabinets comptables et autres prestataires de services. Des informations sur l’ISDA et ses activités sont disponibles sur le site web de l’Association: www.isda.org. Suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

ISDA ® est une marque déposée de l'International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.