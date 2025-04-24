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泰雷兹携手米其林，以创新仿真软件推动软件收入增长

  • 助力米其林专注于其行业领先的仿真软件开发
  • 推动以软件为主导的营收增长
  • 灵活适配不同技术环境和生态系统的部署需求
original ©Thales

©Thales

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，全球领先的技术与安全解决方案提供商泰雷兹（Thales宣布，已与轮胎制造商米其林（Michelin）达成合作，通过泰雷兹圣天诺软件货币化平台保护米其林的软件知识产权，并向全球客户部署相关软件产品。

作为全球规模最大、历史最悠久、备受行业认可的轮胎制造商之一，米其林以其覆盖从自行车到航天飞行器等广泛应用的轮胎而闻名。如今，该公司正加速向以软件为主导的业务模式转型。其中，TameTire便是米其林推出的一款仿真软件，它让汽车制造商和赛车团队能够高度精准地模拟轮胎在真实驾驶环境中的性能表现。

TameTire运用复杂的算法，可预测轮胎在面对不同力、扭矩和温度作用下的反应，不仅帮助汽车制造商能够以更低的成本生产出操控性能更佳的车型，也使赛车团队能够在更便捷、更安全的环境中进行测试并完成赛前调校。

除了TameTire，米其林还通过泰雷兹圣天诺平台部署并保护了多款仿真软件产品，包括Canopy，它利用云计算的强大功能和专有的联合解算器，能够在更短的时间内实现圈速仿真、车辆建模和调校优化；以及SiMiX，该项目为汽车制造商、赛车团队和汽车供应链合作伙伴提供涵盖轮胎、底盘和悬架等零部件的数据集服务。

泰雷兹软件货币化业务副总裁Damien Bullot表示， “鉴于米其林的创新软件既高度复杂又极具专有性，我们深刻理解他们需要一套灵活的软件授权平台，使其做到既能轻松部署，又能有效防止知识产权被盗。泰雷兹圣天诺平台可在兼容其既有基础架构的前提下，集中管理米其林的所有软件授权。我们很高兴地看到，此次合作已带来明显的运营效率提升与收入增长。”

米其林TameTire产品负责人Pierre-Yves Mauriere 表示，“作为一家将声誉建立在质量基础上的企业，在将业务拓展至以软件为主导的产品时，注重质量对我们而言至关重要。我们目前在该领域处于市场领先地位，与泰雷兹的合作不仅为我们提供了有力的软件知识产权保护，还助力我们成功推出新的订阅商业模式，扩大基于授权的软件收入来源。依托泰雷兹圣天诺平台，我们能够专注于开展软件的持续创新，并为客户创造更大的价值。”

目前，米其林依托圣天诺平台，实现本地、云端及混合部署的灵活软件授权管理。TameTire主要采用离线或混合环境部署模式，而CanopySimix则完全部署于云端，通过圣天诺云授权管理器实现集中管理。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入超过40亿欧元研发资金用于关键创新领域，如人工智能、网络安全、量子科技、云技术等。

泰雷兹全球83000余名员工遍布68个国家和地区，2024年集团销售收入206亿欧元。

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