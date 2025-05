Geoswift lance Visa Direct pour améliorer les offres de paiement transfrontalier dans plus de 30 pays

VANCOUVER, Colombie-Britannique et SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Geoswift a annoncé aujourd’hui l’intégration de Visa Direct à sa plateforme de paiements transfrontaliers. Visa Direct facilite les paiements dans plus de 140 pays et territoires. Cette intégration permettra d’effectuer des paiements dans 32 pays et territoires, dans 13 devises, couvrant les principaux marchés d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient, et il est prévu d’en ajouter d’autres à l’avenir.

Geoswift est l’un des principaux fournisseurs de services et de solutions de paiement transfrontalier à l’échelle mondiale. Avec plus de deux décennies d’innovation, il est devenu un nom de confiance dans les domaines du B2B, de l’éducation, du commerce électronique, des transferts de fonds et des paiements de voyage. Raymond Qu, directeur général du groupe Geoswift, déclare : « Chez Geoswift, notre vision a toujours été d’offrir à nos clients des solutions de paiement sans frontières. Notre partenariat avec Visa renforce notre portée mondiale, permettant à nos clients d’atteindre leurs objectifs commerciaux plus efficacement à l’échelle mondiale. »

Swapnil Mhasde, responsable de la commercialisation et des solutions Visa Direct de la région Asie-Pacifique, déclare : « Nous sommes convaincus que ce partenariat ouvrira de nouvelles perspectives à Geoswift en Asie-Pacifique. La mission de Visa Direct est de rendre les mouvements d’argent plus simples, plus rapides, plus sûrs et plus rentables grâce à un point d’accès unique qui relie tout le monde, partout. »

À propos de Geoswift

Geoswift est une société innovante de technologie de paiement mondiale spécialisée dans les paiements transfrontaliers APAC. Depuis sa création en 2010, la marque Geoswift est devenue synonyme d’innovation propriétaire, d’expertise approfondie dans les cadres réglementaires internationaux et locaux, de partenariats bancaires solides et d’une forte présence mondiale. Détenant une licence aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, et soutenue par un vaste réseau de paiement couvrant l’APAC, l’Amérique du Nord et l’EMEA, Geoswift fournit des solutions de paiement transfrontalières personnalisées et de bout en bout pour un large éventail d’industries, y compris l’éducation, le commerce électronique, les voyages et les services financiers.

Sa gamme complète de produits comprend l’acceptation des paiements, les paiements commerciaux, les opérations de change, les comptes commerciaux multidevises, les solutions de cartes, etc. Geoswift, dont le siège social se trouve à Vancouver, au Canada, possède des bureaux régionaux à Beijing, Hong Kong, Shanghai, San Francisco, Londres, Singapour et Shenzhen, ce qui lui permet d’offrir des solutions de paiement transparentes et localisées à ses clients dans le monde entier.

