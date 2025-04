Thales und Michelin steigern Software-Umsatzwachstum mit innovativer Simulationssoftware

MEUDON, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Thales, der weltweit führende Technologie- und Sicherheitsanbieter, gab heute bekannt, dass er mit dem Reifenhersteller Michelin zusammenarbeitet, um sein geistiges Eigentum zu schützen und seine Software mit der Sentinel Software Monetization Platform bei Kunden auf der ganzen Welt einzusetzen.

Michelin, einer der größten, ältesten und angesehensten Reifenhersteller der Welt – bekannt für die Ausstattung mit physischen Reifen für alles, von Fahrrädern bis hin zu Space Shuttles – stellt nun auf softwaregesteuerte Einnahmen um. TameTire ist ein Beispiel für das Softwareangebot von Michelin, das es Automobilherstellern und Motorsportteams ermöglicht, die reale Reifenleistung mit hoher Genauigkeit zu simulieren.

Mithilfe komplexer Algorithmen sagt TameTire das Verhalten von Reifen als Reaktion auf verschiedene Kräfte, Drehmomente und Temperaturen voraus, um Herstellern dabei zu helfen, besser zu handhabende Automodelle zu geringeren Kosten herzustellen, und Motorsportteams die Möglichkeit zu geben, ihre Fahrzeugkonfigurationen in einer bequemeren und sichereren Umgebung zu testen und zu optimieren.

TameTire ist nur eines von mehreren Simulationsprodukten, die Michelin mit Thales Sentinel einsetzt und schützt. Zu den weiteren Produkten gehören Canopy, das mithilfe von Cloud-Computing und einem proprietären Kollokationslöser Rundenzeitsimulationen, Fahrzeugmodellierung und Setup-Untersuchungen in Rekordzeit ermöglicht, sowie SiMiX, eine Initiative, die Datensätze für Fahrzeughersteller, Rennteams und Organisationen der Automobilzulieferkette bereitstellt, die Komponenten wie Reifen, Fahrgestelle und Aufhängungen abdecken.

Damien Bullot, Vizepräsident für Software-Monetarisierung bei Thales, kommentierte: „Da die innovative Software von Michelin komplex und proprietär ist, haben wir erkannt, dass das Unternehmen eine agile Lizenzierungsplattform benötigt, die sowohl einfach zu implementieren als auch in der Lage ist, vor Diebstahl geistigen Eigentums zu schützen. Thales Sentinel verwaltet die gesamte Softwarelizenzierung von Michelin über eine einzige Lösung, die vollständig mit der Infrastruktur von Michelin kompatibel ist. Wir freuen uns über die gemeldete betriebliche Effizienz und das Umsatzwachstum, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben haben.“

„Als Unternehmen, dessen Ruf auf Qualität basiert, war es für uns von entscheidender Bedeutung, uns auf Qualität zu konzentrieren, als wir unser Geschäft auf softwaregesteuerte Angebote ausweiteten. Wir sind der klare Marktführer für diese Art von Lösungen, und die Partnerschaft mit Thales hat dafür gesorgt, dass wir nicht nur dieses wertvolle Software-IP schützen, sondern auch ein neues Abonnement-Geschäftsmodell anbieten und unsere lizenzbasierten Einnahmequellen erweitern konnten. Durch die Nutzung der Sentinel-Plattform können wir uns auf die weitere Innovation unserer Software und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden konzentrieren“, sagte Pierre-Yves Mauriere, Product Owner für TameTire bei Michelin.

Michelin verlässt sich auf die Fähigkeit von Sentinel, Software vor Ort, in der Cloud und in jeder Kombination aus beidem zu lizenzieren. Während TameTire in der Regel offline oder in einer hybriden Umgebung eingesetzt wird, werden Canopy und Simix ausschließlich in der Cloud eingesetzt, wobei der Sentinel Cloud License Manager genutzt wird.

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber und Digitales. Das Portfolio innovativer Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens befasst sich mit mehreren großen Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. 2024 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro.

