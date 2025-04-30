汇元通携手Visa Direct将跨境支付网络扩展至30多个国家

温哥华/新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 汇元通今日宣布将其跨境支付平台与Visa Direct全球网络完成整合。Visa Direct的全球网络支持140多个国家和地区的资金汇付服务。此次整合将使汇元通的实时资金到账服务覆盖32个国家及地区，支持13种主流货币，全面覆盖亚太、北美、欧洲及中东主要商业区域，未来还将进一步扩展。

汇元通是全球领先的跨境支付服务和解决方案提供商。凭借二十多年的创新，汇元通已成为B2B、教育、电子商务、汇款和旅游支付等领域的知名品牌。汇元通集团首席执行官瞿晓川表示：「在汇元通，我们一直以为客户提供无国界支付解决方案为愿景。此次与Visa的合作，将进一步强化我们的全球服务能力，帮助客户更有效地在全球范围内实现业务目标。」

Visa Direct亚太区商业化与解决方案负责人Swapnil Mhasde表示：「相信此次合作将为汇元通在亚太地区开拓新机遇。Visa Direct的使命是致力于通过统一接入点实现全球资金互联，让跨境支付更便捷、更快速、更安全且更具成本效益。」

关于汇元通

汇元通是一家专注于亚太跨境支付领域的创新型全球支付科技公司。自2010年成立以来，汇元通品牌已成为自主创新、深厚的国际与本地监管框架专业能力、稳固的银行合作关系以及强大全球布局的代名词。作为在美国、英国和中国获得支付业务许可的机构，并依托覆盖亚太、北美和欧洲中东非洲的广泛支付网络，汇元通为教育、电子商务、旅游和金融服务等多个行业提供定制化端到端跨境支付解决方案。

汇元通全面的产品线包括收单服务、企业付款、外汇兑换、多币种商业账户、卡解决方案等。集团总部位于加拿大温哥华，并在北京、香港、上海、旧金山、伦敦、新加坡及深圳设有分支机构，为全球客户提供无缝的本地化支付服务。