UPS將以16億美元收購Andlauer Healthcare Group，強化其在複雜醫療保健物流領域的全球服務能力

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- UPS (NYSE: UPS)今日宣布，已達成收購Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) (“AHG”)的最終協議。AHG是北美首屈一指的供應鏈管理企業，總部位於加拿大，為醫療保健產業提供客製化的第三方物流和專業冷鏈運輸解決方案。

根據協議條款，AHG的股東將獲得每股55加元的現金，總收購價格約為22億加元（16億美元）。此次交易將擴充UPS Healthcare的全球端對端冷鏈能力組合，滿足客戶與日俱增的對溫控和精準物流解決方案的需求。

UPS執行副總裁兼國際業務、醫療保健及供應鏈解決方案總裁Kate Gutmann表示：「下一代治療方法正在帶來前所未見的複雜性，擴大了醫療保健客戶的需求，也增加了對UPS Healthcare在全球提供的整合式端對端冷鏈解決方案的需求。Andlauer Healthcare Group將協助我們為客戶提供更強大的服務能力，推動實現一流的病患治療效果，同時為我們整個業務的成長計畫貢獻力量。此次收購代表我們向成為全球排名第一的複雜醫療保健物流和頂級國際物流供應商這一目標又邁出了重要一步。」

UPS重視AHG管理團隊和員工的專業知識、經驗和過往業績。交易完成後，Michael Andlauer將領導UPS Canada Healthcare和AHG，進一步擴大這兩家公司的專業能力，滿足醫療保健客戶的需求。

AHG創辦人兼執行長Michael Andlauer表示：「UPS Healthcare和AHG的員工都秉持以客戶和病患為中心的相似企業文化，並且都始終如一地注重品質。一旦交易完成，我們將為加拿大各地的客戶提供更廣泛的專業物流服務。」

交易完成後，UPS Healthcare將受惠于AHG的溫控設施和專業冷鏈運輸能力。

其他交易詳情

此次交易可望於2025年下半年完成，但尚需獲得AHG股東的批准、特別監管審查及核准，以及滿足其他特別成交條件。

Michael Andlauer和AHG的控股股東Andlauer Management Group Inc.已同意行使AHG股票的投票權以支援此次交易。

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關於UPS

UPS (NYSE: UPS)是全球最大的公司之一，2024年營收為911億美元，為200多個國家和地區的客戶提供廣泛的綜合物流解決方案。公司專注于「執行意義深遠的遞送服務，推動世界向前邁進」的宗旨，旗下約49萬名員工踐行著一個表述簡單且執行強力的策略：客戶至上、以人為本、致力創新。UPS致力於減少其對環境的影響，並為我們在全球所服務的社群提供支援。更多資訊請參見ups.com、about.ups.com和investors.ups.com。

關於UPS Healthcare

UPS Healthcare為全球客戶提供無與倫比的醫療保健物流專長，在全球擁有超過1920萬平方英尺、符合cGMP和GDP標準的醫療保健配送設施。其服務包括庫存管理、冷鏈包裝和運輸、醫療器材的儲存和配送，以及實驗室和臨床試驗物流。UPS Healthcare的全球基礎設施、UPS® Premier可視性服務、追蹤和追溯技術以及全球品質管理系統，都非常適合於滿足當今製藥、醫療器材和實驗診斷產業複雜的物流需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪Healthcare.ups.com。

關於AHG

AHG (TSX: AND)是一家首屈一指且不斷發展壯大的供應鏈管理公司，為醫療保健產業提供強大的客製化第三方物流和專業運輸解決方案平台。AHG的第三方物流服務包括為加拿大各地的醫療保健製造商提供客製化物流、配送和包裝解決方案。AHG的專業運輸服務，包括航空貨運代理、地面運輸、專用配送和最後一哩路配送服務，可為客戶的醫療保健運輸需求提供一站式服務。透過其在全國配送網路中提供的互補性服務，AHG致力於以整合、高效的方式滿足客戶全方位的專業供應鏈需求。如欲瞭解更多關於AHG的資訊，請造訪：www.andlauerhealthcare.com。

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