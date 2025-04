Geoswift lanceert Visa Direct om het aanbod van grensoverschrijdende betalingen in meer dan 30 landen te verbeteren

VANCOUVER, Brits Colombia & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Geoswift kondigde vandaag aan dat het Visa Direct integreert met het platform voor grensoverschrijdende betalingen van Geoswift. Visa Direct faciliteert uitbetalingen naar meer dan 140 landen en gebieden. Met de integratie zijn uitbetalingen in 32 landen en gebieden mogelijk, en wel in 13 valuta's. De belangrijkste markten waar Visa Direct wordt ingezet bevinden zich in Azië-Pacific, Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Er zijn plannen om dit in de toekomst uit te breiden.

Geoswift is een toonaangevende leverancier van grensoverschrijdende betalingsdiensten en -oplossingen wereldwijd. Met meer dan twintig jaar innovatie is Geoswift uitgegroeid tot een vertrouwde naam in B2B, onderwijs, e-commerce, overschrijvingen en reisbetalingen.

