匯元通攜手Visa Direct將跨境支付網路擴展至30多個國家/地區

溫哥華、卑詩省及新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 匯元通今日宣布將其跨境支付平台與Visa Direct全球網路完成整合。Visa Direct的全球網路支援140多個國家和地區的資金匯付服務。此次整合將使匯元通的即時資金到帳服務覆蓋32個國家及地區，支援13種主流貨幣，全面覆蓋亞太、北美、歐洲及中東主要商業區域，未來還將進一步擴展。

匯元通是全球領先的跨境支付服務和解決方案提供商。憑藉二十多年的創新，匯元通已成為B2B、教育、電子商務、匯款和旅遊支付等領域的知名品牌。匯元通集團執行長Raymond Qu表示：「匯元通一直以為客戶提供無國界支付解決方案為願景。此次與Visa的合作，將進一步強化我們的全球服務能力，幫助客戶更有效地在全球範圍內實現業務目標。」

Visa Direct亞太區商業化與解決方案負責人Swapnil Mhasde表示：「相信此次合作將為匯元通在亞太地區開拓新機遇。Visa Direct的使命是致力於透過統一接入點實現全球資金互聯，讓跨境支付更便捷、更快速、更安全且更具成本效益。」

關於匯元通

匯元通是一家專注於亞太跨境支付領域的創新型全球支付科技公司。自2010年成立以來，匯元通品牌已成為自主創新、深厚的國際與本地監管框架專業能力、穩固的銀行合作關係以及強大全球佈局的代名詞。作為在美國、英國和中國獲得支付業務許可的機構，並依託覆蓋亞太、北美和歐洲中東非洲的廣泛支付網路，匯元通為教育、電子商務、旅遊和金融服務等多個行業提供定制化端到端跨境支付解決方案。

匯元通全面的產品線包括收單服務、企業付款、外匯兌換、多幣種商業帳戶、卡解決方案等。集團總部位於加拿大溫哥華，並在北京、香港、上海、三藩市、倫敦、新加坡及深圳設有分支機搆，為全球客戶提供無縫的當地語系化支付服務。

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