A UPS adquire o Andlauer Healthcare Group por US$ 1,6 bilhão e reforça sua oferta global em logística complexa na área da saúde

ATLANTA (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A UPS (NYSE: UPS) anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para adquirir o Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) (“AHG”), uma empresa norte-americana líder em gestão da cadeia de suprimentos com sede no Canadá e que oferece serviços logísticos terceirizados personalizados e soluções especializadas em transporte em cadeia de frio para o setor de saúde.

De acordo com os termos do acordo, os acionistas da AHG receberão C$ 55,00 por ação em dinheiro, o que representa um preço total de compra de aproximadamente C$ 2,2 bilhões (U$ 1,6 bilhão). Essa transação ampliará o portfólio global de recursos de cadeia de frio de ponta a ponta disponíveis para os clientes da UPS Healthcare, que buscam cada vez mais soluções de logística de precisão e com controle de temperatura.

“Os tratamentos de última geração estão gerando mais complexidade do que nunca, expandindo as necessidades dos clientes do setor de saúde e aumentando a demanda pelas soluções integradas e de ponta a ponta da cadeia de frio que a UPS Healthcare oferece no mundo todo”, disse Kate Gutmann, vice-presidente executiva e presidente de International, Healthcare and Supply Chain Solutions da UPS. “O Andlauer Healthcare Group nos ajudará a oferecer uma maior capacidade aos nossos clientes, gerando os melhores resultados para os pacientes e contribuindo para nossos planos de crescimento geral em toda a empresa. Essa aquisição marca outro passo importante em nossa declaração de ser o fornecedor número um em logística complexa de saúde e logística internacional premium no mundo.”

A UPS valoriza o conhecimento, a experiência e o histórico da equipe de gerenciamento e dos funcionários da AHG. Após o desfecho da transação, Michael Andlauer liderará a UPS Canada Healthcare e a AHG para expandir as capacidades especializadas das empresas e atender às necessidades dos clientes do setor de saúde.

“Os funcionários da UPS Healthcare e da AHG compartilham uma cultura semelhante centrada no cliente e no paciente, com um foco incansável na qualidade”, disse Michael Andlauer, fundador e CEO da AHG. “Quando a transação for concluída, as empresas oferecerão um conjunto ainda mais amplo de serviços logísticos especializados para os clientes no Canadá.”

Uma vez concluída, a UPS Healthcare se beneficiará das instalações com temperatura controlada da AHG e das suas capacidades especializadas de transporte em cadeia de frio.

Detalhes adicionais da transação

O desfecho da transação está previsto para o segundo semestre de 2025, sujeito à aprovação dos acionistas da AHG, às revisões e aprovações regulatórias habituais e a outras condições habituais.

Michael Andlauer e o Andlauer Management Group Inc., acionista controlador da AHG, concordaram em votar suas ações da AHG a favor da transação.

Para mais informações sobre as inovações da UPS Healthcare e as soluções voltadas para o cliente, acesse Healthcare.ups.com e about.ups.com.

Sobre a UPS

A UPS (NYSE: UPS) é uma das maiores empresas do mundo, com receita de US$ 91,1 bilhões em 2024, e oferece uma ampla gama de soluções de logística integrada para clientes em mais de 200 países e territórios. Com foco em sua declaração de propósito, “Fazendo o mundo progredir, entregando o que importa”, os cerca de 490 mil funcionários da empresa adotam uma estratégia que é simplesmente declarada e executada de forma poderosa: O cliente em primeiro lugar. Liderada por pessoas. Impulsionada pela inovação. A UPS tem o compromisso de reduzir seu impacto no meio ambiente e apoiar as comunidades que atendemos no mundo inteiro. Mais informações em ups.com, about.ups.com e investors.ups.com.

Sobre a UPS Healthcare

A UPS Healthcare oferece uma experiência inigualável em logística na área de saúde para seus clientes do mundo todo. A UPS Healthcare conta com mais de 19,2 milhões de pés quadrados de espaço de distribuição de serviços de saúde em conformidade com cGMP e GDP no mundo todo. Os serviços incluem gerenciamento de estoque, embalagem e remessa de cadeia de frio, armazenamento e distribuição de dispositivos médicos e logística de laboratório e testes clínicos. A infraestrutura global da UPS Healthcare, seu serviço de visibilidade UPS® Premier, sua tecnologia de rastreamento e acompanhamento e seu sistema de qualidade internacional são adequados para atender às complexas demandas de logística atuais dos setores farmacêutico, de dispositivos médicos e de diagnóstico laboratorial. Para mais informações, acesse Healthcare.ups.com.

Sobre a AHG

A AHG (TSX: AND) é uma empresa líder e em crescimento na gestão da cadeia de suprimentos que oferece uma plataforma robusta de soluções personalizadas de 3PL e transporte especializado para o setor de saúde. Os serviços 3PL da AHG incluem soluções personalizadas de logística, distribuição e embalagem para fabricantes do setor de saúde em todo o território canadense. Os serviços de transporte especializados da AHG, incluindo expedição de frete aéreo, transporte terrestre, entrega especializada e serviços de etapa final, oferecem uma oportunidade única para as necessidades de transporte dos clientes do setor de saúde. Por meio de suas ofertas de serviços complementares, disponíveis em uma rede de distribuição de costa a costa, a AHG se esforça para acomodar toda a gama de necessidades da cadeia de suprimentos especializada de seus clientes em uma base integrada e eficiente. Para mais informações sobre a AHG, acesse: www.andlauerhealthcare.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.