CN Bio与Pharmaron建立长期战略合作伙伴关系，在全球研发平台上开发器官芯片(OOC)技术

英国剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CN Bio是一家领先的器官芯片系统及解决方案供应商，致力于加速药物发现和开发流程。该公司今日宣布与生命科学行业的顶级研发服务提供商Pharmaron建立战略合作伙伴关系。根据协议，Pharmaron将在现有应用中验证CN Bio的PhysioMimix®技术，并就将器官芯片技术整合到其研发平台中展开合作。双方还将探索开发新的应用，以满足药物发现和开发领域尚未得到满足的需求。

合作的初始阶段将专注于验证CN Bio的PhysioMimix技术在疾病建模、毒性测试以及药物的吸收、分布、代谢和排泄(ADME)研究等当前应用领域的有效性。在成功验证后，两家公司将共同努力，在优先研发领域采用该平台，并合作开发新的应用，以拓展器官芯片技术的能力。

Pharmaron是一个全球性的药物研发服务平台，提供从药物发现到临床前及临床开发的端到端服务。通过此次合作，CN Bio将在Pharmaron的全球设施中安装PhysioMimix仪器，从而能够针对不断变化的研发挑战共同开发量身定制的尖端器官芯片解决方案。

CN Bio首席执行官Paul Brooks博士表示： “Pharmaron是生命科学行业的一家全球性、首屈一指且值得信赖的服务提供商。因此，随着我们寻求在新的和现有的应用领域加速拓展我们的器官芯片解决方案产品组合，Pharmaron是CN Bio的理想合作伙伴。通过紧密合作并利用两家公司行业领先的专业知识，我们可以共享资源，使我们能够比以往任何时候都更有效地将新的创新解决方案从概念推进到全球市场部署。”

CN Bio首席科学官Tomasz Kostrzewski博士评论道：“鉴于美国食品药品管理局(FDA)最近宣布计划逐步淘汰对单克隆抗体和其他药物的动物测试要求，转而采用更多与人类相关的模型，此次合作所带来的发展意义尤为重大。我们的平台最适合填补当前的市场空白，包括对免疫介导的器官损伤进行检测。我们携手合作，可以加快这一关键发展进程，顺应全球趋势，推动更符合伦理的进步，进而降低成本并改善人类健康。”

Pharmaron首席科学官Hua Yang博士补充道：“我们致力于持续创新，以提升我们的服务质量，并加速药物的发现和开发。器官芯片技术具有巨大的潜力，能够通过在临床前阶段加深我们对药物可开发性的理解，推动转化科学的发展。我们很高兴能与CN Bio合作，探索这项技术如何为我们合作伙伴的开发项目增添有意义的价值。”

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