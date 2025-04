A Geoswift lança o Visa Direct para aprimorar as ofertas de pagamentos internacionais em mais de 30 países

VANCOUVER, Colúmbia Britânica e SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A Geoswift anunciou hoje a integração do Visa Direct à sua plataforma de pagamentos internacionais. Com o Visa Direct, é possível realizar pagamentos para mais de 140 países e territórios. Inicialmente, a integração permitirá transações em 13 moedas para 32 países e territórios, cobrindo os principais mercados da Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa e Oriente Médio – com planos de expansão para novas regiões no futuro.

A Geoswift é uma das principais fornecedoras globais de serviços e soluções de pagamentos internacionais. Com mais de duas décadas de inovação, a empresa tornou-se uma referência confiável em pagamentos B2B, educação, e-commerce, remessas e viagens. Raymond Qu, CEO do Grupo Geoswift, afirmou: “Na Geoswift, nossa visão sempre foi oferecer soluções de pagamento sem fronteiras aos nossos clientes. Nossa parceria com a Visa amplia ainda mais nosso alcance global, capacitando nossos clientes a alcançarem seus objetivos de negócios de forma mais eficaz em escala internacional”.

Swapnil Mhasde, diretor de Comercialização e Soluções da Visa Direct para a Ásia-Pacífico, declarou: “Estamos confiantes de que essa parceria criará novas oportunidades para a Geoswift na região da Ásia-Pacífico. A missão da Visa Direct é simplificar, agilizar, tornar mais segura e econômica a movimentação de dinheiro, por meio de um único ponto de acesso que conecta pessoas em qualquer lugar do mundo”.

Sobre a Geoswift

A Geoswift é uma empresa inovadora de tecnologia de pagamentos globais especializada em pagamentos transfronteiriços na região APAC. Desde sua fundação em 2010, a marca Geoswift tornou-se sinônimo de inovação proprietária, vasta experiência em estruturas regulatórias internacionais e locais, parcerias bancárias robustas e uma forte presença global. Licenciada nos Estados Unidos, Reino Unido e China – e apoiada por uma extensa rede de pagamentos que abrange as regiões APAC, América do Norte e EMEA – a Geoswift oferece soluções personalizadas e completas de pagamentos transfronteiriços para uma ampla variedade de setores, incluindo educação, e-commerce, viagens e serviços financeiros

Seu portfólio abrangente de produtos inclui soluções de aceitação de pagamentos, pagamentos corporativos, câmbio, contas empresariais multimoeda, soluções com cartões, entre outros. Com sede em Vancouver, no Canadá, a Geoswift conta com escritórios regionais em Pequim, Hong Kong, Xangai, São Francisco, Londres, Singapura e Shenzhen, oferecendo soluções de pagamento localizadas e integradas para clientes de todas as partes do mundo.

